“大众对警察的刻板印象往往是体格健硕、威严十足。而我，既非体能最出众，也非气场最强大。”

自认不符合警察刻板印象的20岁女生陈睿娴，用行动证明：内心对抗不公、捍卫正义的坚定使命感，才是最强大的底气与力量。她成了新加坡总统奖学金设立以来，新加坡警察部队的首名女奖学金得主。

陈睿娴即将赴美国宾夕法尼亚州立大学攻读法医学，深入了解刑事侦查、刑事司法体系，以及执法部门之间，如何跨学科协作。

毕业自华侨中学的她希望，自身经历能够激励更多女性勇敢迈出第一步，加入执法队伍或公务员队伍，为社会作出贡献。

“我意识到女性同样能够获得这份荣誉，我们可以为警察部队作出有意义的贡献，令我深感荣幸。”

陈睿娴对社会服务的热忱，源自多年参与的志愿服务。无论是推动环保还是帮助慢性病及残障儿童，这些经历不仅让她结识志同道合的朋友，更因近距离接触弱势群体，而对社会痛点有了更深刻的体悟。

“志愿服务让我明白，即使只改变一个人的生活，也是超越小我的贡献。这使我坚信，无论身处什么逆境，都能将之转化为动力，进而改善民众生活。”

总统奖学金是政府奖学金中的最高荣誉，今年有两名得主。另一人是来自英华自主中学的傅义胜（19岁），他也获颁武装部队奖学金，将赴英国伦敦政治经济学院，攻读政治与国际关系。

尚达曼总统在星期五（8月14日）举行的颁奖仪式上说，面对高度不确定的全球局势，“公共服务体系如何预判挑战、如何应对，以及能否秉持同理心、公平原则并展现专业素养，对于维系民众对社会契约的信任至关重要”。

这份重任落在每名公务员肩上，获颁公共服务奖学金的青年更是责无旁贷。尚达曼提醒奖学金得主，奖学金非特权，而是责任。

“总统奖学金是我国的至高奖项。获颁奖学金，代表了你们作为年轻一代新加坡人，所展现的非凡潜力。不过，这并不意味着你们从此就站在人生巅峰，更不能保证你们未来必定能攀上公共服务的顶峰。

“相反，这份荣誉承载着社会的信任，期望你们成为谦逊与卓越的楷模，与各界携手，不畏艰辛地改善全体新加坡人的福祉。”

将球队团队精神带入军队 傅义胜立志做有担当军官

从足球场上的队长到保家卫国的军官，曾担任后港联队队长的傅义胜，立志将球队的团队精神带入军队。他说，这段足球生涯正是他决定投身国防的关键契机。

他的队友背景迥异，处在不同的人生阶段，各自面对学业、经济等生活上的重重挑战。

“虽然我们的背景截然不同，但只要踏上球场，我们就是一个团队。我们必须学会包容不同的性格，建立互信，进而凝聚人心，为了共同目标奋斗。”

这段经历让他深信，只要拥有信任与共同目标，背景迥异的人也能紧密团结，成就超越个人的事业。

在傅义胜眼中，这与武装部队的使命不谋而合。“我希望成为一名真正了解下属、能够凝聚人心的军官。同时，我也时刻准备为所带领的每一个团队成员，承担起责任。”