本地29岁男子因参与一起以加密货币为诱饵的千万元抢劫阴谋、用镀金铜条欺骗买家，以及把Singpass资料交给诈骗集团，星期五（8月14日）被判入狱26个月又4周。

被告蔡伟安承认欺骗、共谋抢劫和触犯电脑法令三项罪名，其余六项罪名交由法官下判时一并考虑。他因共谋抢劫原本须面对强制性鞭刑，但最终在近期上诉庭裁决的框架下免于鞭刑。

按主谋指示行事

案情显示，蔡伟安按照22岁同案被告马丁（Matin Syazwan Bin Marwan）的指示行事。两人2022年在餐馆共事时认识。马丁是主谋，因年纪较轻早前已被判入青年改造所。

马丁原计划以出售加密货币为幌子，诱骗三名潜在买家到珊顿大厦，再伏击他们，抢走约1000万元现金。2024年8月6日，他指示蔡伟安到勿洛北偷走一辆货车的车牌，为劫案准备逃跑车辆。蔡伟安隔天凌晨照做。8月13日，蔡伟安又按指示到珊顿大厦详细踩点，查看停车场、闭路电视位置、空置单位和出入口，并把照片和视频发给马丁。

不过，在计划实施前，两人因涉及黄金诈骗案被捕，抢劫阴谋未得逞。

镀金铜条骗局发生在2024年7月。两人用每根45元购买的镀金铜条，诱骗两名受害者共支付了3万9800元。

如何定夺“共谋”“未完成犯罪”

根据刑事法典第120A条和第120B条，只要达成犯罪协议，即使罪行未得逞也可被定罪，并且共谋者应如同教唆有关罪行一样受罚。教唆罪名则写入刑事法典第109条以及第116条。上诉庭去年在“小股风暴”苏启文案中确立：如果被教唆的罪行确实发生，按照第109条文，被告须面对完整刑罚；如果罪行未发生，则适用第116条文“教唆未遂罪”。

第116条文过去规定刑罚不得超过主罪最高刑期的四分之一。2019年刑事法典修订后，法官有更大酌处权，即可按照案情与被告罪责定夺。而且，如果主罪带有强制性最低刑罚，“未完成犯罪”不自动适用同样的最低刑罚。

控方最初按照前例仍要求判处蔡伟安抢劫罪的法定最低刑罚，即监禁两年和六下鞭刑。但最高法院上诉庭今年7月在大学博士生高熊企图强奸案中作出裁决，为“未完成犯罪”确立了更明确的刑罚定夺步骤：先评估起点刑期，再根据犯罪进展和中止因素给予折扣，最后考虑求情因素。

控方因此改变了刑罚立场，指这个案件中涉及“未完成犯罪”，高熊案的刑罚框架因此适用于此案。

主控官指出，蔡伟安已完成踩点和逃逸准备，属中等程度进展；抢劫因警方介入而未能得逞，属非自愿中止干案。计入认罪折扣后，控方将求刑下调至13个半月到18个半月监禁。针对鞭刑，控方选择不要求，一方面是为了与同案被告马丁的刑罚保持一致，另一方面暴力抢劫并未实际发生，鞭刑的惩戒和阻吓必要性已显著降低。

综合考虑控方的陈词和辩方的求情，法官最终判处蔡伟安总刑期26个月又4周监禁。（人名译音）