七夕节就在下星期三（8月19日），“七夕乞巧嘉年华”再次邀请公众，到牛车水共庆这一传统节日。

“七夕乞巧嘉年华2026”定8月15日至23日在牛车水广场举行。周末，公众到活动现场可以体验颠勺、拉面、糖塑等有趣的传统技艺。七夕节当天晚上，现场将办“七夕星空晚宴”，由知名厨师精心打造特色菜单，将中国传统烹饪艺术与新加坡独特的南洋风味融为一体。

负责黄埔区事务的惹兰勿刹集选区国会议员罗守恩，星期五（14日）为“七夕乞巧嘉年华2026”开幕。这个获得新加坡旅游局支持的活动，由本地文化遗产与体验设计咨询公司Bridging Generations主办。

七夕是农历七月初七，即古时的乞巧节，是人们祈求心灵手巧的节庆，后来因牛郎织女的爱情传说，变成了现代常说的“华人情人节”。

罗守恩受访时大方分享了与妻子的爱情故事。两人在求学时期也曾经历远距离恋爱，当时就像牛郎织女一样隔空相思。他说：“那四年是我们人生中最难熬的四年，但那个考验让我们的爱情更坚固。”

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七夕的传统内蕴自然不止于爱情。七夕节又称乞巧节，传统上是妇人通过展示技艺向织女祈求巧艺的节日；相传，妇女技艺越精湛，许下的愿望就更容易成真。因此，“七夕乞巧嘉年华2026”以“匠味传愿”为主题，希望回归乞巧的文化源头。

此次活动有两个特别的合作伙伴——拥有150年历史的新加坡姑苏（慎敬堂）餐饮协会和105年历史的新加坡福州咖啡酒餐商公会，携手呈现世代传承的烹饪工艺。

Bridging Generations创办人黄钰清说，希望通过这个嘉年华不只向公众介绍传统厨艺，也进一步认识这些烹饪艺术的传承人，感受他们投入其中的热情。

罗守恩演讲时也指出：“传承不能只回顾过去，更重要的是让年轻人参与。我很高兴听到今年的节目邀请了好几个青年与文化团体合作，不只是让他们认识传统，而是参与解决问题、重新思考传统。”

欲知更多“七夕乞巧嘉年华2026”详情，公众可上网浏览.