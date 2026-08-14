男室内设计师以优惠为饵，诱使客户转账到他的个人户头，实则将款项用来赌博，最终被警方逮捕。

新加坡警察部队星期五（8月14日）晚上发文告说，当局今年6月29日晚上接到报案，指一名31岁男室内设计师向客户声称，只要转账到他的户头，装修费用就能享有折扣。有受害者随后受诱导，将装修费用转到他的个人户头，而非装修公司的户头。

然而，男子收钱后却没有履行相关装修服务，受害者随后联系装修公司，在公司劝告下报警。

勿洛警署警员调查后确认男子身份，并将他逮捕归案。初步调查显示，男子相信涉及其他类似欺骗案件，受害者总损失超过10万元。当局没有透露具体有多少名受害者受骗，但指出男子随后将这些钱用来赌博。

这名男子星期六（15日）将在欺骗罪名下被控上法庭，若罪成可被判坐牢最长10年，以及罚款或鞭刑，或两者兼施。

警方指出，当局严厉看待类似罪行，并将毫不犹豫对涉欺骗者采取行动。当局也劝公众在聘请装修公司或承包商时应谨慎并做好背景调查。除了应该核实公司和设计师等人的身份，也应避免在开工前就支付大笔款项。