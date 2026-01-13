民防部队星期五（8月14日）在巴耶利峇消防局向媒体展示了自7月9日以来，逐步投入运作的第七代升级版（Gen 7E）救护车。

新加坡民防部队 和 内政科技局 携手推出能载送两名伤患的升级版 救护车 ，提升救援效率；车内消毒系统也升级，冷气系统能更及时过滤空气，保障伤员和救护人员安全。

比起2021年投入运作的第七代救护车，第七代升级版救护车在外形上虽无太大变化，但车内外均经过重新设计。最大亮点是设置可收纳式担架，让民防部队首次能够同时将两名伤患送医。

现役救护车的车厢只能容纳一名躺在担架上的伤患，但新一代救护车除了右侧的电动担架系统，还将折叠式担架收纳在左侧的座椅区，一旦需要，可迅速拉出使用。车厢内还设有座位，方便救护人员在行车途中继续为伤患治疗。

如此一来，若发生重大伤亡事故，救援人员无需等待额外派遣的救护车，即可将两名伤患送往医院，从而大幅缩短救援时间，提升整体救治效率。

新救护车车尾也配备LED显示屏，能向后方车辆实时发送警示信息，协助疏导后方车流，确保救护车和其他公路使用者的安全。系统目前可显示六种警示信息，包括“请勿靠近”（Keep Clear）和“载有危重病患”（Critical Patient Onboard）等。

新救护车后方配备LED显示屏，能显示六种不同警示信息。（唐家鸿摄）

当局也指出，新一代救护车配备了全面的四重消毒系统，包括高压雾化消毒和紫外线消毒。车内的空调通风系统也融入了空气净化技术，能在每趟行程持续对空气进行消毒。

参与第七代升级版设计的民防部队紧急医疗培训士官欧馨文二级准尉受访时告诉《联合早报》，民防部队会定期征求前线人员的意见，询问救护车在哪些方面可以改进。

目前在民防学院接受高级救护人员培训的她说：“我今年初加入计划，负责参与车内收纳的设计。我们根据自身和其他人员的反馈，优化车内空间。除了增加一个担架，新救护车内部也采用模块化设计，将常用药品和设备放在救护人员更可及的位置。”

民防部队紧急医疗培训士官欧馨文二级准尉（左）和内政科技局装备系统署工程师吴佳玲表示，很高兴看到筹备多年的新救护车投入运作，并相信救护车将能进一步提升当局的行动能力。（唐家鸿摄）

内政科技局装备系统署工程师吴佳玲则说，团队自2021年起就和民防部队沟通，了解他们行动上的需求，协助将这些需求转换成具体技术规格（technical specifications），并与承包商等接洽，打造新的救护车。

“我们需要深入了解前线救护人员的工作和需求，确保每一项设计和决策都能尽量满足到他们的需求。”

为此，经过五年的努力，看到新一代救护车投入运作让她非常开心和满足。“我们期待新救护车接下来能为前线人员的日常执勤和救援带来积极的改变。”

民防部队目前有108辆救护车，当中五辆是第七代升级版救护车，其余的是第七代和第六代救护车。当局表示，第七代升级版救护车将逐步取代第六代救护车。