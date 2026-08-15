拍摄鸟类，讲究的是极致耐力、昂贵器材，以及不可或缺的运气。新加坡为何有越来越多人，义无反顾地爱上鸟类摄影？

目前，新加坡没有关于鸟类摄影人群的具体统计，但若以新加坡自然协会飞禽组主办的年度“新加坡观鸟赛”（Singapore Bird Race）数据来看，赛事报名人数在过去五年显著增长，从2021年的230人，激增至2025年的468人，人数翻了一倍。

拍鸟和观鸟（Bird watching）这两项活动的关系密不可分。新加坡自然协会飞禽组副主席叶伟任接受《联合早报》访问时分享观察，每年带着摄影器材参赛的人数有所增加。

叶伟任说，早期只有一小撮人数会扛着三脚架，以及俗称“大炮”的长焦镜头出席活动。“后来这一‘炮队’逐年扩大 ，如今拿着数码单反相机的年轻学生也加入阵容，看得出他们都是鸟类摄影爱好者，都是有备而来的。”

新加坡自然协会飞禽组副主席叶伟任（右二）希望有更多公众能参与组织的观鸟活动，从中培养自然意识。（视频截图）

鸟类摄影的乐趣与挑战

其实，摄鸟爱好者们不必参加观鸟赛亦能培养这一嗜好。陈淑恩（40岁）三年前搬到新家时，发现窗外树梢不断有多种罕见飞鸟停落，逐渐对观鸟、拍鸟产生浓厚兴趣。她受访时说，虽然平日忙于看顾家庭与事业，她仍会定期腾出时间，带着相机到户外找鸟类拍摄。

鸟类摄影爱好者陈淑恩三年前开始培养这一嗜好，装备便一路上升级——从最初的手机拍摄，发展到如今的专业长焦相机。（视频截图）

陈淑恩进一步分享说：“我觉得很多人会喜欢上这个活动，是因为它能让你暂时从繁杂的日常中抽离出来。在绿地里找鸟、拍鸟的那一刻，整个人可以在那里心无旁骛地拍鸟，心情也会自然好许多。”

然而，对属于Z世代的陈侣汕（26岁）而言，每一次拍鸟都是个挑战自我的机会。陈侣汕在当兵时期接触鸟类摄影。面对琳琅满目的鸟类，他将寻觅与捕捉镜头比作现实版的“宝可梦收集”，乐此不疲。

Z世代的陈侣汕曾连续七天观察游隼，只为了解其飞行规律，以拍下它捕猎时最震撼的瞬间。（视频截图）

他说：“在新加坡所有野生动物中，鸟类是最难拍摄的。因为它们速度快，也会到处飞窜，所以我喜欢这种挑战，希望可以拍下更多鸟类。”

鸟类摄影从来不只是个单人爱好，其同样是考验双人协作与默契的试金石。夫妻档梁维康（35岁）与江俐珈（33岁）在冠病疫情阻断措施期间，通过共用一台相机与鸟类摄影结缘。江俐珈坦言，夫妻俩后来发现轮流拍鸟的节奏已满足不了两人的乐趣，甚至常常因此错过精彩的瞬间。她说：“我们逐渐调整拍摄运作，既然我比较善于用望远镜寻找鸟，而他按下快门的反应更快，我们最终决定依各自的强项，在拍鸟过程中扮演不同角色。”

走向户外寻鸟摄影对江俐珈（左）和梁维康（右）来说，不仅是培养感情的共同爱好，也是他们在忙碌生活中放松身心的绝佳方式。（视频截图）

梁维康补充说，分工协作丝毫不影响俩人之间的感情，“每次一起成功拍到罕见鸟类时，那种喜悦和快感让我们庆幸有彼此的支持，我也更珍惜有个与自己相同嗜好的太太。”

要成功拍鸟也讲究对的时间和地点，三组不同摄影人在这方面掌握了哪些窍门？观鸟或拍鸟都得先要接近对象，这一过程究竟有哪些须知？点看视频，随《联合早报》镜头认识鸟类摄影。