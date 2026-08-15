囚犯和家人首次共创画作 黄丝带艺术节亮相荷兰村
“重新开始，不要放弃！”“必胜！”“你的下一章一定无比精彩！”
以上这些充满力量的呐喊，不是写在运动场的横幅上，而是写在今年黄丝带社区艺术节的两幅特别画作之上。
它们由囚犯与家人在探监时并肩绘制，笔触之间，是亲情在铁窗内外的重新连接，更是对“第二次机会”最温柔的呼吁。今年艺术节的主题，恰好是 “我们是彼此的第二次机会”（We Are Each Other’s Second Chances）。
黄丝带新加坡星期五（14日）晚上发文告说，今年的黄丝带社区艺术节（Yellow Ribbon Community Arts Festival）当晚在荷兰村一号商场（One Holland Village），正式拉开帷幕。数码发展及新闻部长杨莉明以主宾身份出席开幕仪式。
自2007年开办以来，本届首次呈现囚犯与家属合作完成的作品。6月13日探监日，画笔成为他们的语言，色彩则记录了鼓励、和解与希望。共同的创作不仅增进了亲情，更向外界传递出“第二次机会”背后那份温暖而坚定的信念。
现场共展出超过60件创作，出自六名“阻断者”画家（Desistor Artists）、19名男囚和13名女囚之手，他们都是监狱艺术课程的学员。
更有意义的是，一幅由社区伙伴——其中包括新加坡狱外监护协会和肃毒协会——共同参与的作品，与两幅家庭合作画作并列，三者相互呼应，象征着从家庭到社区，再到整个社会，环环相扣的支持网络。
当局指出，这三幅合作完成的艺术作品相辅相成，共同诠释本年度黄丝带社区艺术节的主题，突显了家庭、社区伙伴以及整个社会在支持囚犯和释囚重新融入社会，并在给予第二次机会方面，发挥着至关重要的作用。
今年黄丝带社区艺术节筹委会主席法德利（ Mohammed Fadly）狱署长在文告中强调，重新融入社会绝对不是一段孤单的旅程，因为每一个“第二次机会”背后，都离不开家人、社区和雇主等的支持。
“我们希望通过艺术节，拉近公众与这些重新融入社会故事的距离，从而唤起大家对‘第二次机会’给予更多的理解、包容与支持。”
部分展出作品开放公众认领，收益将捐给黄丝带关怀机构（Yellow Ribbon Cares），用于援助囚犯、释囚及其家属。即日起至8月20日，公众可以在荷兰村一号商场近距离感受这些画作背后的温度——它们不是展览品，而是一封封寄给未来的信，邀请每一位观者，成为别人故事里那个“第二次机会”。