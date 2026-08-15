“重新开始，不要放弃！”“必胜！”“你的下一章一定无比精彩！”

以上这些充满力量的呐喊，不是写在运动场的横幅上，而是写在今年黄丝带社区艺术节的两幅特别画作之上。

它们由囚犯与家人在探监时并肩绘制，笔触之间，是亲情在铁窗内外的重新连接，更是对“第二次机会”最温柔的呼吁。今年艺术节的主题，恰好是 “我们是彼此的第二次机会”（We Are Each Other’s Second Chances）。

黄丝带新加坡星期五（14日）晚上发文告说，今年的黄丝带社区艺术节（Yellow Ribbon Community Arts Festival）当晚在荷兰村一号商场（One Holland Village），正式拉开帷幕。数码发展及新闻部长杨莉明以主宾身份出席开幕仪式。

数码发展及新闻部长杨莉明（中）以主宾身份出席开幕仪式。（黄丝带社区艺术节提供）

自2007年开办以来，本届首次呈现囚犯与家属合作完成的作品。6月13日探监日，画笔成为他们的语言，色彩则记录了鼓励、和解与希望。共同的创作不仅增进了亲情，更向外界传递出“第二次机会”背后那份温暖而坚定的信念。

现场共展出超过60件创作，出自六名“阻断者”画家（Desistor Artists）、19名男囚和13名女囚之手，他们都是监狱艺术课程的学员。

更有意义的是，一幅由社区伙伴——其中包括新加坡狱外监护协会和肃毒协会——共同参与的作品，与两幅家庭合作画作并列，三者相互呼应，象征着从家庭到社区，再到整个社会，环环相扣的支持网络。

当局指出，这三幅合作完成的艺术作品相辅相成，共同诠释本年度黄丝带社区艺术节的主题，突显了家庭、社区伙伴以及整个社会在支持囚犯和释囚重新融入社会，并在给予第二次机会方面，发挥着至关重要的作用。

有兴趣的公众可到荷兰村一号商场欣赏不同囚犯和阻断者艺术家的作品。（每日新闻）

今年黄丝带社区艺术节筹委会主席法德利（ Mohammed Fadly）狱署长在文告中强调，重新融入社会绝对不是一段孤单的旅程，因为每一个“第二次机会”背后，都离不开家人、社区和雇主等的支持。

“我们希望通过艺术节，拉近公众与这些重新融入社会故事的距离，从而唤起大家对‘第二次机会’给予更多的理解、包容与支持。”

部分展出作品开放公众认领，收益将捐给黄丝带关怀机构（Yellow Ribbon Cares），用于援助囚犯、释囚及其家属。即日起至8月20日，公众可以在荷兰村一号商场近距离感受这些画作背后的温度——它们不是展览品，而是一封封寄给未来的信，邀请每一位观者，成为别人故事里那个“第二次机会”。