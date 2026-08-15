蔡厝港一名妇女收拾厨房时，误将手机连同桌布一起丢进组屋垃圾槽。女儿紧急联系市镇会求助，工作人员10分钟内赶到，在垃圾堆中翻找，最终成功寻回手机，让失主喜出望外。

这起事件发生在星期二（8月11日）下午约2时，地点是蔡厝港一带的组屋。据Stomp报道，居民莎丽妮（35岁，Shalini Carnis）说，母亲当时正在丢弃厨房用品，不慎将手机包在一块桌布里，在没有察觉的情况下将整包东西投入垃圾槽。

市镇会约10分钟内便派出一名工作人员到场协助妇女寻手机。（截图自TikTok）

母亲发现手机不见后，才意识到手机可能已随垃圾一起掉下楼。莎丽妮随即联系市镇会求助，市镇会约10分钟内便派出一名工作人员到场协助。

根据她上传到社媒的视频，一辆垃圾车停在组屋楼下，一名身穿红灰色制服的工作人员在垃圾槽下方处理垃圾，并逐一翻找被丢弃的物品。

画面中可见，工作人员将一块大型桌布从垃圾桶中拉出检查，莎丽妮的母亲则戴着手套站在一旁等候。经过一番寻找后，工作人员最终找到了手机，并亲手交还给她。

手机失而复得，让妇女喜出望外。（截图自TikTok）

拿回失而复得的手机后，莎丽妮的母亲如释重负，激动地向镜头挥手，还与工作人员合影留念。莎丽妮在视频字幕中感谢工作人员的协助。

莎丽妮说，发现母亲把手机丢进垃圾槽后，她原本十分着急，工作人员的暖心协助让她“非常感激和感动”。她特别提到，这名工作人员全程“面带微笑”地帮忙翻找。母亲也对工作人员的友善态度赞不绝口。

《联合早报》已联系蔡厝港市镇会，进一步了解事件详情。