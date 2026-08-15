饮料瓶罐退费制推行至今共回收550万个瓶罐，约55万元押金已全数退还消费者。针对网上有人质疑回收次数与瓶罐数量对不上，国家环境局澄清，一笔交易可同时退还多个瓶罐，有关款项遭挪用等说法毫无根据。

永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生，8月5日在国会答复议员询问时说，饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme，简称BCRS）已处理超过100万笔成功交易，共回收550万个饮料瓶罐。

这组数据近日在网上引起议论。有网民把“100万笔交易”理解为只退还了100万个瓶罐的押金，并质疑其余450万个瓶罐的押金去了哪里，甚至出现有关挪用款项和贪污的指控。

环境局星期六在脸书发文澄清，这种解读并不正确，因为一笔交易可同时退还多个瓶罐。当局说，消费者至今使用饮料瓶罐回收机超过100万次，共退还550万个瓶罐，相当于每笔交易平均退还5.5个瓶罐。

由于每个瓶罐的押金为1角，这意味着550万个瓶罐的约55万元押金，都已退还消费者，并不存在只退还100万个瓶罐押金的情况。

环境局说：“将有关说法理解为回收了550万个瓶罐，却只退还100万个瓶罐的押金，是不正确的。因此，任何有关挪用款项或贪污的指控也毫无根据。”

饮料瓶罐退费制于今年4月1日启动，通过饮料瓶罐回收机，回收150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶。这类瓶罐4月1日起陆续附上押金标签。退费制从10月1日全面实施后，所有指定饮料瓶和饮料罐都须附有押金标签。

普杰立当时在国会上说，最初计划部署的全部1070台回收机都已到位，超过九成组屋居民步行不超过五分钟，就能找到一台回收机。当局也逐步部署更多回收机，有望在计划落实的第一年内，将回收点增至约2000个。