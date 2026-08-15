一名27岁男子涉嫌在毒品影响下逆行驾驶货车，结果与两辆汽车及一辆电单车相撞，随后被捕。

这起车祸发生在星期五（8月14日）晚上8时55分，地点是往武吉班让环路的武吉班让路段。

当晚9时15分许，多个Telegram群组用户发布该路段发生车祸的信息。随后有用户上传现场照片，可见一辆白色货车疑似逆行，与一辆红色汽车和一辆电单车相撞，电单车被夹在两车之间，场面骇人。

Instagram页面“sgfollowsall”随后上载的视频则显示，红色汽车后方还停着一辆黑色汽车。至少两名交警在场调查，现场也停有一辆新加坡民防部队救护车。不少网民留言讨论，指货车相信是“走错道”逆行，并希望电单车骑士平安无事。

涉及车祸的电单车被“夹”在货车和一辆汽车之间，但相信骑士没有大碍。（Instagram截图）

民防部队答复《联合早报》询问时说，救护人员到场后为两名受轻伤者进行检查，但他们过后拒绝入院。

新加坡警察部队受询时则说，车祸涉及一辆货车、一辆电单车和两辆汽车。27岁货车男司机涉嫌在毒品影响下驾驶，当局从货车中搜出两个电子烟和三个电子烟弹，随后将货车充公。

警方指出，电子烟相关罪行已交由卫生科学局进一步调查。相关调查正在进行。