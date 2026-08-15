国庆长周末期间，移民与关卡局在兀兰关卡加强交通执法，共查获13名违规驾驶者，涉及违规插队、越过双白线等危险驾驶行为。

移民与关卡局星期六（8月15日）发文告说，当局在8月6日至10日的国庆长周末期间，在兀兰关卡展开加强交通执法行动，共查获13名违规驾驶者，均在离境通道被拦截。

他们的违规行为包括越过双白线、非法右转、在危险或妨碍他人的位置停车，以及违规插队。当局对违规者采取多项执法措施：11辆车的驾驶者被指示掉头重新排队；两名外国注册车辆的驾驶者因越过双白线和插队，被禁止入境新加坡；另有10名违规者已转交交通警察作进一步处理。

移民与关卡局强调，对在关卡违反交通法规或不配合执法人员指示的行为持严肃态度，因为这些行为危及其他公路使用者的安全。“我们会对违规者采取坚决行动。”

这并非移民与关卡局首次在长周末期间展开执法行动。此前在哈芝节、卫塞节及6月学校假期期间，当局共查获52名涉及交通违规或危险驾驶的驾驶者。今年劳动节长周末，也有19名驾驶者在兀兰关卡因插队、越过双白线等违规行为被查获。

移民与关卡局吁请驾车者，使用陆路关卡时务必遵守交通规则、听从执法人员指示，并维持车道秩序。当局也恳请公众保持耐心与配合，共同维护安全顺畅的通关环境。