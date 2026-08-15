新加坡的电力需求会伴随经济发展同步增加，而我国高度依赖天然气，在地缘政治冲突加剧的情况下，容易受国际燃料价格波动和供应中断影响。国务资政李显龙说，我国将探索各种选项，以满足不断增长的能源需求。

李资政星期六（8月15日）在脸书发文，谈到我国是否会采用核能。他说，政府目前尚未就采用核能作出决定，但正加强核科学和核安全方面的专业能力，以评估新兴核能技术是否适合新加坡。

他星期五（14日）走访新加坡核研究与安全院（Singapore Nuclear Research and Safety Institute，简称SNRSI），听取研究人员介绍，了解我国在核能研究方面的准备工作。永续发展与环境部长傅海燕，以及贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生也陪同参访。

李资政说，随着我国经济继续发展，用电需求也会增加。与此同时，国际地缘政治冲突使能源供应面对更多不确定性，而新加坡高度依赖天然气，也意味着我国容易受到国际燃料价格和供应中断影响。

“我们也在推动经济脱碳，以缓解气候变化。因此，我们会探索所有选项，以满足不断增长的能源需求。”

李资政也说，只要做好周详规划，新加坡可以在保持经济蓬勃发展的同时，确保未来的能源来源兼顾环境可持续发展。

隶属于新加坡国立大学的新加坡核研究与安全院，最初于2014年以一项科研计划的形式成立，并在去年升格为研究院，协助我国研究采用核能的可行性。研究涵盖核反应堆安全、放射化学、放射生物学和核政策等领域。

李资政也提到，我国将在明年接受国际原子能机构的独立评估，以确定我国为未来可能部署核能而进行的能力建设是否充足。“我们也会继续关注国际核能发展，并与区域和国际伙伴合作，加强核安全和监管能力。”

他强调，新加坡是否采用核能，必须结合我国的实际情况，并严谨、审慎评估核能是否安全、可靠、可负担，以及符合环境可持续发展的要求。