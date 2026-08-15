蔡厝港集选区陆续增添和提升邻里设施，备有世界级小轮车赛道的新综合体育设施星期六（8月15日）启用，碧林—登加民众俱乐部则预计明年投入运作，吉丰巴刹和邻里购物中心也将展开局部翻新。

主管碧林—登加分区事务的蔡厝港集选区议员萧振祥，星期六（8月15日）在综合体育设施The Bricks启用仪式暨碧林—登加区国庆庆祝会上，介绍区内接下来将进行和落成的项目。他也是交通部长兼财政部第二部长。

同区议员贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生、外交部兼内政部政务部长周凯年，以及朱佩玲也出席活动。

设在组屋底层 碧林—登加民众俱乐部明年第二季开放

碧林—登加民众俱乐部位于预购组屋项目Keat Hong Grange第823座（左边建筑）底层，二楼将设托儿所。（陈渊庄摄）

新民众俱乐部占地约500平方米，设有室内活动空间。萧振祥说，民众俱乐部可让居民有个固定的地方，举办更多活动和课程。（陈渊庄摄）

碧林—登加民众俱乐部设在预购组屋项目Keat Hong Grange第823座底层，这个预购项目预计今年底取得临时入伙证。据了解，第823座是两层高的社区设施，二楼将设托儿所。民众俱乐部占地约500平方米，设有室内活动空间，预计明年第二季开放。

萧振祥说，新民众俱乐部可让居民有个固定的地方，举办更多活动和课程。“我知道有些居民一直在问我们，什么时候可以多办几场榴梿派对！”

另一方面，两年前完成翻新的吉丰巴刹将展开新一轮提升工程。萧振祥说，在建屋发展局“再创我们的家园”计划下，吉丰巴刹将扩大有盖范围、增设照明和自动扶梯。

配合陆路交通管理局的“安行街道”（Friendly Streets）计划，巴刹外围也将改善，包括拓宽人行道、增设无障碍行人过道，以及兴建通往登布树公园的有盖走道。

萧振祥说：“碧林—登加以后还会越来越好。我会和大家一起努力，让这里变成一个更好的家园。”

吉丰巴刹再提升 居民商家盼环境更舒适

吉丰巴刹位于吉丰购物中心，里头设有一部电梯和自动扶梯。萧振祥说，在建屋发展局“再创我们的家园”计划下，吉丰巴刹将扩大有盖范围、增设照明和自动扶梯。（陈渊庄摄）

吉丰熟食中心和巴刹位于吉丰邻里购物中心。《联合早报》记者星期六中午走访时观察，巴刹和购物中心之间目前只有楼梯和坡道，两层楼的购物中心内则设有一部电梯和自动扶梯。

居民董文玲（61岁，退休人士）每周都会光顾熟食中心和巴刹。她说：“如果能有多一部电梯，再多一些坡道，年长者和轮椅使用者会更加方便。”

吉丰购物中心部分区域目前没有遮盖，地面层的杂货铺、咖啡店和水果摊纷纷在店外搭起雨棚。

新伟发水果铺的摊贩温家宏（22岁）受访说，他早前已接收到加建屋顶的通知。“如果需要暂时关店也是没办法，但有屋顶之后，顾客就不必淋雨了。”

明发餐室咖啡店内只有两张长桌，多数座位设在店外。菜饭摊员工刘顺利预计，加建屋顶期间生意难免受影响，但认为工程完成后，用餐环境会更凉快舒适。

吉丰熟食中心和巴刹原为蔡厝港湿巴刹，1995年启用，并在2024年4月至10月首次停业翻修，目前由平价集团旗下Kopitiam管理。

The Bricks启用 提供跨代运动空间

The Bricks，占地约1200平方米，包括多用途硬地球场、有盖篮球场、健身角落和儿童游乐场，为不同年龄层居民提供运动和休闲空间。（陈渊庄摄）

蔡厝港7道第810A座组屋对面的综合体育设施The Bricks，占地约1200平方米，包括多用途硬地球场、有盖篮球场、健身角落和儿童游乐场，为不同年龄层居民提供运动和休闲空间。

它也设有我国唯一世界级小轮车（BMX）赛道和脚踏车波浪道（pump track）。波浪道开放给公众使用，可作为2029年东南亚运动会比赛场地的小轮车赛道，则只供课程参与者或有经验骑手预订使用。

新加坡脚踏车联合会会长邢祥进（54岁）受访时说，有了相关设施，我国未来可举办更多区域赛事。“多年来，由于缺乏设施，我们的运动员都须到海外训练，现在我们可以回馈东南亚的伙伴了。”

带着7岁女儿参加开幕活动的居民李璇（39岁，高级工程师），从去年起就期待The Bricks开放。她说：“以前中午出门会很热，有了有盖空间后，女儿放学就能带她来打球，家里的老人家也可以来走走。”