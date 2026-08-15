男子放火烧发小，导致对方全身约11%烧伤必须植皮，事发后潜逃到泰国五年，遣送回新获保释期间，又因怀疑女友对他不忠，拳打女友还拿剪刀刺她大腿。

《新明日报》报道，被告钟义鹏（36岁）共面对六项控状，他承认其中三项包括蓄意伤人、蓄意使用危险武器致伤他人和鲁莽行为导致他人受伤的罪行，被判坐牢12个月，也被下令赔偿前女友785元3角5分。

案情显示，受害者梁俊杰（36岁）案发时在友诺士7道一处工业大厦七楼的工作坊从事木工与喷漆工作，他与被告是从小一起长大的发小。

被告与受害者发生争执后，在2018年8月24日凌晨1时40分，和另外两友人一同前往工作坊找受害者。

其间，被告拿起密封喷剂朝受害者喷洒，并以打火机点燃；同行的一友人随后也以同样方式向受害者喷洒易燃喷剂，并使用自己的打火机点燃，导致受害者衣物着火。四周的火势随即扩大，工作坊因此起火。

受害者逃出工作坊途中跌倒，被告的另一友人以布料扑打，才成功扑灭受害者身上的火焰。

大楼其他单位的人闻到烟味后向民防部队报案，并协助现场灭火。受害者被紧急送往医院，其全身约11%的皮肤被烧伤，需接受植皮及至少三次手术治疗。

案发后，被告经兀兰关卡逃离新加坡，随后被警方通缉。潜逃泰国五年后，被告在当地落网，于2024年8月28日被遣返回国并遭逮捕，但于次日获保释。隔年8月，被告与一名中学时期认识的女子（35岁）交往，该女子偶尔会去被告家中过夜。

2025年9月24日，女子刚从中国旅游回来，被告怀疑她出轨，强行要查看其手机遭拒后，竟挥拳猛揍对方脸部。

女子被打得蜷缩在地上，被告甚至拿起剪刀刺向她的大腿。受害者受痛尖叫，被告家中的女佣闻声后赶来，并立刻通知了被告的母亲。

女子随后去看医生，伤口经缝合处理后，获得三天病假。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年8月15日的《新明日报》。