不满94岁老雇主深夜持拐杖敲门要出门吃饭，女佣开门后一把抢走拐杖，双方拉扯约20秒，老雇主失足跌倒头撞墙，导致头皮裂伤、颅内出血，需住院接受血小板输注。

《新明日报》报道，被告是31岁的印尼籍女佣乌兰达丽（Sulastri Wulandari），她星期五（8月14日）承认一项鲁莽伤人的控状，被判坐牢八周。受害者是其94岁的男雇主，二人同住在直落布兰雅大道第34座组屋的一单位，各住一间卧房，受害者的日常生活起居都需要被告协助。

根据案情，今年2月21日晚间约10时37分，被告在房内休息时，受害者敲门要求她带自己出门吃东西。被告开门解释称受害者当晚较早时已吃过饭，随后便关上房门。

受害者之后到客厅拿起拐杖，双手握着拐杖底部连续敲打被告房门约10秒。

被告开门后见受害者拿着拐杖站在门外，一时情绪失控，双手抓住拐杖，试图从受害者手中夺走拐杖。受害者则紧抓拐杖不放，双方随即发生拉扯。

过程中，被告一边推搡受害者，一边拉扯拐杖，并试图掰开受害者的双手。拉扯持续约20秒后，受害者失去平衡向后跌倒，后脑撞上墙壁，导致头部出血。全程被住处的闭路电视摄像机拍下。

被告随即停止拉扯，并为受害者处理伤势。当晚约11时23分，被告通知受害者的侄子，告知受害者跌倒受伤。侄子赶到后发现受害者头部挂彩，随即安排将他送往新加坡中央医院急诊部。

医生发现受害者头皮有一道2厘米裂伤，并出现左侧硬膜下出血。他从2月22日至25日住院接受治疗和观察，期间接受血小板输注，以防止硬膜下出血恶化。

完整报道，请翻阅2026年8月15日的《新明日报》。