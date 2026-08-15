26岁女子将已故叔公的驾照交给男友租电单车，男友无照驾驶冲过警方路障，她不仅帮忙隐瞒行踪，还在警方上门埋伏时窝藏男友，甚至协助他逃跑，被判坐牢四周。

被告莎丝米（Shashmithakalidass，26岁）星期五（8月14日）承认一项窝藏罪犯及一项鲁莽伤人的控状。

案情显示，2021年11月12日，被告当时的男友沙西塔伦（Saseetharen，34岁）在她家中的神台上，无意间发现了其已故叔公的驾照。男友随后向被告索要，并声称“有了这个驾照能做很多事”，被告便顺从地将驾照交给了他。男友随后冒用驾照的名义，成功租下一辆电单车。

11月15日凌晨1时17分左右，男友骑车行经惹兰峇哈宜亚（Jalan Bahagia）时，遇上警方设下的路障。由于自身没有驾照，他无视警方的停车指示，强行冲过路障逃跑。警方虽随即展开追捕，但最终失去他的踪影。逃脱后，男友打电话给被告，告知事发经过。

警方经调查后，发现电单车是以被告已故叔公的名义租用，遂于当天上午10时左右致电被告，询问她是否知晓叔公驾照的下落。被告当时在电话中撒谎称不知情，挂断电话后便立刻通知男友，称警方正在搜寻他的下落。当天下午2时左右，男友潜回被告家中。当晚，被告通过客厅窗户察觉有警员在住宅附近观察，便立刻叫男友躲进卧房。

隔日上午11时30分左右，包括调查员在内的七名警员前往现场埋伏，并多次敲门要求被告开门配合调查。躲在房内的男友要求被告切勿开门，以免暴露行踪。

被告为了不让男友惹上麻烦便应允下来。警方随后在门外致电被告询问她身在何处，她再次撒谎，称正在港湾一带参加工作面试。

下午约2时28分，警方结束埋伏并离开。被告见警方离开后，便叫男友逃跑。

男友最终于同年12月16日凌晨被捕，之后因无照驾驶等罪行被判监禁六周，外加两年内不得考取驾照。

律师替被告求情时说，被告犯下第一起案件时刚刚20出头，被爱情蒙蔽了双眼。被告如今已迷途知返，她因涉案而丢了工作，希望出狱后能重新生活。