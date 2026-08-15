在市中心开店买卖二手名牌包，印度尼西亚籍女子卖了顾客的包包却挪用款项，前后骗了五人近14万元，星期五（8月14日）被判坐牢八个月，也被令偿还受害人9万1950元。

印尼籍被告林加（36岁，Ringga Dwi Rizky Irianto）共面对五项失信控状，她星期五承认其中三项，另两项交由法官下判时纳入考量。

事发时，被告是“WestCloset”的老板，主要进行买卖名牌包生意，店面位于珊顿道华联城（OUE Downtown Gallery）。

调查揭露，被告的公司是以寄售（consignment）方式经营。所谓寄售，是顾客把货品交给商家，商家代为出售，然后从销售收益中抽取一部分作为报酬。如果在规定时间内没有卖出货品，物品将退还给顾客。

顾客必须将包包存放在店里满60天，否则将被收取60元的罚金。在帮顾客将包卖出后，被告的公司会从中抽取介于200元到900元不等的提成。

2022年7月2日，其中一名受害人以寄售方式在被告店内放售一个金色的爱马仕Kelly25包、一个爱马仕菜篮子包（Picotin），以及一个香奈儿迷你包，并获得承诺，若全部售出将共计获得5万1000元。

受害人随后收到一份通知，上面明确保证，一旦包包卖出，款项将在七天内存入受害人的银行账户。

被告随后卖掉了这三个包，共计变现约5万1000元。

然而，她并没有按约定将这笔钱交给受害人，而是将其挪用，去填补另一名顾客的订单。

通过类似的手法，她又挪用了第二名受害人3万3500元，该受害人此前在店内寄售一个爱马仕包。此外，被告还从第三名受害人处挪用2万3500元，这名受害人同样在该店寄售一款爱马仕包。

根据控状，被告在2022年3月到7月之间，共失信五人13万9750元。

她于2022年9月被捕，并于2024年被正式提控，事发后共做出4万1000元的部分赔偿。