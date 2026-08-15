德士叔要打包椰浆饭，指附近酒吧职员用多个三角锥霸占停车位，被人移开时还嚣张称是酒吧的“私人路”，挑衅他“有本事就去报警”。德士叔直呼：“简直太猖狂！”

这起事件发生在上星期天（8月9日）晚上10时许，地点在三巴旺路一带。

读者陈顺明（48岁，德士司机）告诉《新明日报》，他是忠邦椰浆饭店常客，平均一周光顾三四天。事发时他欲将德士停在路旁，去打包椰浆饭当宵夜，岂料却发现该处被人放置三角锥占位，导致他无法停车。

“那天刚好是国庆日，很多人到椰浆饭店吃饭，店外也停满了车，我就下车移走其中一个三角锥，方便我泊车，结果一名男子从酒吧冲出来斥骂我，说那条路是属于他们酒吧的私人道路，问我为什么乱动他们的东西。”

陈顺明指，他当时告诉对方，该处为公共道路，并要求对方出示证据。“他却挑战我，说‘有本事就去报警跟通知陆交局’，我一气之下直接报警。但警方来之前，他就离开了。”

根据他提供的照片显示，该路段靠近路口处的一侧放有六个三角锥，前方则停有其他车辆。

记者星期五（14日）走访该处时，发现路段可供两辆车同行，也并未划设停车格，而路段右侧停有八辆车，左侧则留有足够空间供轿车行驶，现场可见至少有五个三角锥放在一旁的路肩上。

三个月前出现“三角锥霸位”

附近商家受访时指，该处的违规停车问题存在已久，只是因大家都会主动让出一条车道，影响不大，才没向当局投报，但约三个月前开始出现“三角锥霸位”一事。

印度餐馆经理阿伦（32岁）说，酒吧在该处营业已久，此前都与附近商家相处无恙，因此相信是新来的酒吧经理所为。

“他们每天傍晚开门营业时，都会把三角锥放置在店前的“停车位”上，如果该处刚好有车子停着，他们就会等到对方移走后才放安全锥。我的顾客也没地方停车，生意也受影响。”

另一名职员则指，白天酒吧打烊期间，顾客还是有位停车，所以影响不大。“他们开门时，我们就已经关门了，所以还好。”

酒吧职员：只是暂时放置 可自行将三角锥移开

酒吧职员叶先生受访时说，他知道这些车位属于公共停车位，只是因为预约的客人告知稍后会到，因此才暂时放置三角锥预留车位。

他说，如果有公众需要停车，其实可自行将三角锥移开。“我们并没有阻止任何人停车，我也从来没跟人发生过争执。”

完整报道，请翻阅2026年8月15日的《新明日报》。