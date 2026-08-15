芽笼一带星期五（8月14日）发生六车连撞，三条车道一度全堵无法通行，67岁男汽车驾驶员在清醒状态下送院，过后协助警方调查。

这起车祸发生在星期五傍晚约5时55分，地点是芽笼东中路朝往沈氏通道的路段。

《新明日报》接获热心读者通知，指上述地点发生车祸。

不愿具名的读者说，当时他在旁边的人行道上骑着脚踏车，突然听到一阵碰撞和刹车声响，转头看见一辆电单车倒在马路上，几辆汽车的车身受损，其中一辆还撞上旁边的灯柱。

由于这几辆车分别停在三条车道上，导致这些车道都无法使用，后方车辆只能停在马路上等待当局移走肇祸车辆。

根据网上流传的视频与照片，现场一片狼藉，有不少车辆零件散落在马路上。

一辆救护车也抵达现场，将伤者送院，也有数名交警到场指挥现场。

警方与民防部队受询时证实接获报案，指车祸涉及五辆轿车与一辆电单车。一名67岁男驾驶在清醒状态下被送往樟宜综合医院并在协助调查，案件还在调查中。

撞击力大 灯柱撞歪

一辆轿车将路旁的灯柱撞歪。（取自小红书）

事故撞击力不小，其中两辆汽车被撞至调转车头。

现场画面显示，一辆电单车倒在马路上，其他五辆汽车停在马路上，车身都有不同程度的损坏。其中两辆相信是被车祸中的冲击力撞得调转车头。

当中一辆汽车还撞上路旁的灯柱，导致车头损坏严重，灯柱也被撞歪。