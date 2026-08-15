在幼儿园里，当小朋友有疑问或回答错误时，教师不应急于解答或纠正，因为这可能剥夺学生自行探索与思考的空间。海外学前教育专家建议，学前教师可采取更开放式的反问提示，来引导学生寻找答案，“从旁扶持”比“拉着走”的学习效果更好。

2026年学前华文教师研讨会星期六（8月15日）在德明政府中学举行，主题是“从回应到共建——高质量师幼互动的实践与提升”，超过760名本地学前华文教师出席，一同探讨如何为学前教育注入更多元的教学法。

担任推广华文学习委员会学前组组长的裕廊中区议员谢曜全是研讨会主宾。他致辞时说：“老师和幼儿互动时，不只是在回答孩子的问题，更是在用心倾听、细心观察，和幼儿一起建构学习的意义。这种高质量的师幼互动，正是优质学前教育的核心。”

弘光科技大学幼儿保育系教授、国立高雄师范大学教育学博士潘世尊说，语言学习须与生活结合。教师可通过游戏等小朋友感兴趣的形式，让他们不排斥使用或学习华语。（龙国雄摄）

弘光科技大学幼儿保育系教授、国立高雄师范大学教育学博士潘世尊教授是主讲嘉宾之一。他指出，“共建”指的是教师应与小朋友一起创造课堂活动，而不是教师单向制定教学内容。

潘世尊以“数手指”为例说，当幼儿做算术时，涉及大过10的数字，手指不够用，教师可能以各种方式介入；有的可能直接说出正确答案，有的可能伸出自己的手指，让小朋友“借用”。

“不过，如果下次他碰到同样的问题，而你却不在他身边，他是否懂得应变处理？”

张莉副教授是华东师范大学学前教育学系副系主任、世界学前教育组织中国委员会秘书长及亚太区域副主席。她在研讨会上，以浙江象山县春晖幼儿园的“乔迁宴”为例，说明可以如何结合角色扮演、在地习俗和语言，来创造学习乐趣。（龙国雄摄）

另一名主讲嘉宾是张莉副教授，她是华东师范大学学前教育学系副系主任、世界学前教育组织中国委员会秘书长及亚太区域副主席。

她受访时说，新加坡以英语为行政语言，多数国人可能只将母语视为学习目标，但其实语言应该是学习工具，可在孩子的成长中发挥更大价值。

她认为，学校可考虑更好地结合英文和华文课程，例如，让英文与华文词汇等教学内容更好地相互对应，用英文课辅助和推进华文教学。

教师：希望从旁扶持助培养学生批判性思维

教育部幼儿园高级华文教师安宏（54岁）坦言，基于课堂时间压力和教学心切，教师难免可能急于提供答案或欠缺引导性的提示。

安宏受访时透露，她记得10多年前初入学前教育时，有一回有个学生说不出“roti prata”的华语名称，她马上说叫“印度煎饼”。她后来反思，认识到其实教师应鼓励学生灵活应变，引导他们设法改用其他方式表达。

“例如，老师可以问：这道菜肴有什么特征？是什么形状和颜色？有什么配菜？可在什么地方找到？这样一来，学生下次面对同样的问题时，会懂得如何应对。其他同学也可以参与讨论，贡献答案，而不是由老师单方面主导。”