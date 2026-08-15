衡量一个人是不是“真正的新加坡人”，不应以出生地为标准，关键在于对国家的共同信念及身份认同。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期六（8月15日）在新公民宣誓仪式上致辞时指出，新加坡的力量源泉正是种族、宗教与文化的多元化，并欢迎新公民将各自独特的经历与价值观带入新加坡社会。

“你们每个人都拥有不同的成长环境、价值观和人生经历，这些都与我不同，也可能与坐在你身旁的人不同。但如今大家凝聚一心走到一起，共同塑造‘新加坡人’这一身份认同。”

他认为，在什么地方出生长大并不那么重要，重要的是秉持怎样的信念，以及大家如何以共同的新加坡身份团结起来，推动新加坡向前迈进。

唐振辉以自己的父母在马来西亚出生为例说：“我的父母和祖父母显然都不是在新加坡出生，但他们在这里成长、生活，视这里为自己的家。就像我们的建国一代一样，他们辛勤耕耘，只为了我和我的兄弟姐妹过上更好的生活。这正是推动新加坡向前发展的意义所在。”

唐振辉比喻说，我国社会并非如“果昔”（smoothie）般，将各种水果打碎混匀至难以分辨原材料是什么，让每个人变得一致、服从同一种模式；相反地，我国更像多元共融的“罗惹”（rojak）。

在一盘罗惹中，沙葛、黄梨、豆卜、油条和黄瓜等食材，都各自保留独特的外观与口感，却又能在一种秘制酱料的黏合下完美融合，搭配协调、相得益彰。

他说，这正是新加坡的缩影，每个人都保留自己的文化根基与独特个性，却又能将各自的特质贡献给这个社会。同时，大家又被一种象征“新加坡人身份认同”的“酱汁”紧密凝聚在一起，形成独一无二的整体。当大家走到一起时，整体的力量就会超越各部分的总和，这就是身为新加坡人的真谛。

新公民宣誓仪式在新加坡科技设计大学举行。也是东海岸集选区议员的唐振辉，到场欢迎179名新公民加入东海岸，并与他们一同宣读国家信约。

加入东海岸集选区的新公民，星期六在新加坡科技设计大学举行的宣誓仪式上，一起宣读国家信约，同时纪念信约60周年。（郑一鸣摄）

前职业足球员纳帕拉：盼更积极参与社区并培养下一代

本地球迷或许对其中一名新公民纳帕拉（Nathaniel Naplah，51岁）并不陌生。这名前职业足球员在1995年从西非国家利比里亚来到我国追逐足球梦，并参与了新加坡职业足球联赛。

在1996年的一场联赛中，担任后卫的纳帕拉成功防守我国足球传奇范迪阿末（Fandi Ahmad）而荣获单场最佳球员，这至今仍是他本地足球生涯中最深刻自豪的回忆。

退役后，他继续深耕本地足坛，并于2007年起担任新加坡国家女子足球队主教练近七年。2002年，他结缘新加坡籍妻子，婚后育有三名儿子。

如今身为足球教练的他，致力于培养我国下一代对运动的热忱。除了在儿子的幼儿园义务指导体育课，还曾无意间通过足球凝聚了邻里的孩子们。

他说，起初只是带儿子们在组屋楼下的空地踢球，“第一天只有我们父子，第二天两个邻居孩子好奇凑过来，我就招手让他们加入，结果后来加入的孩子越来越多。”

这成了邻里独特的风景：一名非裔教练，带着一群不同肤色和背景的孩子在草地上奔跑传球，欢声笑语洒满整个邻里。

随着这个非正式足球班的人数日益壮大，受限于公共空间的安全与秩序，他不得不忍痛暂停。“那一天，我们站在14楼的家里往窗外看，发现空地上已经站了几名孩子，眼巴巴地盼着我下楼带他们踢球。”

纳帕拉多年前首次申请公民被拒后，终于在去年妻子生日当天迎来喜讯。

他说：“我一直在这里生活和服务，成为新加坡人对我意义重大。接下来，我想更积极地参与社区，关怀年长者并培养下一代。”

另一名新公民，是来自马国柔佛州的樟宜综合医院急诊部高级护士上官雪琪（30岁）。她从小就经常来新探亲，长大后与两名妹妹都来新工作。

2021年加入樟宜综合医院后，精通华语、英语和马来语的她，常在急诊室充当沟通桥梁，协助年迈的异族病患与医生顺畅沟通。工作之余，她也加入新加坡武装部队志愿军团，担任医疗培训员。

对她而言，新加坡的安全、稳定，以及包容的社会氛围，是吸引她在此定居的理由。“在这里，我可以深夜安心出门运动，也能自由地做自己。”

上官雪琪计划今年年底与新加坡籍未婚夫结婚，组建自己的小家庭。