在樟宜机场协助推轮椅的年长员工因迟了11秒报到，遭雇主扣除5元工资，是他时薪的七成有多。新翔集团正向涉及指控的服务伙伴Aventa Services了解详情，并强调集团要求所有服务伙伴遵守雇佣法律和条规。

女佣配对公司Maid Without Borders刘姓总裁日前在领英（LinkedIn）发文，揭露这起事件。

刘姓总裁当时和丈夫从海外返新，因丈夫骨折要坐轮椅，碰上这名轮椅助理。谈话中，这名助理透露自己的时薪为7元，几个星期前因迟了11秒报到，遭扣除5元工资，后来还出示工资单证明。

刘姓总裁在贴文斥责这家公司做法不道德，是在欺负弱势的年长员工。

新翔集团发言人星期六（8月15日）回答《联合早报》询问时说，集团注意到涉及Aventa Services雇佣做法的指控，并关注事件。

“我们已向Aventa了解事件详情。Aventa通知说，他们会直接回应人力部的疑问。”

发言人也强调，集团严厉看待这类事件，并要求所有服务伙伴遵守雇佣法律和条规。

根据人力部网站，雇主必须查明员工为何迟到，如果有合理原因，就不应予以不合理的惩罚。员工要是缺勤，雇主可以扣工资，但不能超过缺勤时长的薪资。例如，员工要是迟到30分钟，雇主只能扣除30分钟的薪水。