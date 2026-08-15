前总统哈莉玛指出，新加坡除了在经济上取得成功，也必须让人道主义价值观扎根人心，以凝聚足够的社会力量，避免社会分化。唯有如此，我国才不会成为一座空有其表而没有灵魂的“美丽建筑”。

新加坡红十字会星期六（8月15日）举行第11届人道救援研讨会，主题是“人道关怀，不止于今日”（Humanity Beyond Today）。主宾新加坡社科大学名誉校长哈莉玛致辞时，呼吁包括新加坡在内的各国携手努力，为如今人道关怀日益缺失的世界重振人道精神。

“数以百万计的人因冲突、灾害和局势动荡而流离失所，人道挑战随之不断涌现，持续考验着全球社会的韧性与应对能力。”

然而，摆在眼前的挑战不再只是危机本身。哈莉玛说，只须轻点鼠标，就可看见数千公里外爆发的冲突、可追踪自然灾害后的救援进展。不过，在海量资讯和人工智能普及的时代，反而让人不知道该把注意力放在哪里和如何反应，甚至难以分辨哪些信息是可信的。

她指出，世界各地许多社群长期处于不确定之中，投身人道救援工作者也无法幸免。持续身处险境的志愿者，可能因承受沉重的心理压力而产生“同情疲劳”。

“在这样的环境下，很容易让人感到心灰意冷，但越是在这样的时刻，人道精神就越显得重要。”

在研讨会的问答环节中，新加坡红十字会秘书长兼总裁威廉（Benjamin William）指出，国际社会提起新加坡，首先想到的往往是它的经济成就。他问主宾，新加坡应如何在人道主义领域发挥更大的作用。

哈莉玛说：“你看见的或许是世上最美丽的建筑，但如果它没有灵魂、没有精神，终究也只是一栋建筑。因此，我们必须时刻守护那些重要的价值观，确保我们始终保有人性关怀。”

她强调，不能只想着推出更多计划，而应该思考如何让这些价值观植根于年轻一代和每一个人的心中。例如，可以从最基本的做起，向清洁工人打声招呼，肯定他们的付出，让他们感受到被重视。

她指出，社会潜藏着许多分歧，例如年轻人与年长者、本地人与外来者，以及高收入与低收入群体之间的差异。因此，更需要以普世的人道价值凝聚社会。

国际红十字会的七个基本原则是人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍。其中，公正指的是不因国籍、种族、宗教信仰、阶级或政治立场，而歧视任何需要救助的人。

新加坡红十字会目前有大约2万5000名志愿者，其中5000名是35岁或更年轻的人。研讨会的出席者约有400人，包括来自各地红十字会与红新月会的代表，还有学者、志愿者、捐献者和公众。