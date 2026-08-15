十多名少年骑脚踏车在西海岸大路与执法人员发生追逐战。这群人骑车占据三条车道，被拦查时不但不停下，反而加速逃离。

事情发生在星期六（8月15日）凌晨约1时，地点是西海岸公园麦当劳附近的西海岸大路路段。

根据目击者上传到社媒平台TikTok的视频，超过10名脚踏车骑手一字排开，占据三条车道。这些骑士也没有佩戴头盔。

两三名执法人员骑着电单车，鸣笛并闪起红蓝警示灯，示意这群少年停下受查。

两三名执法人员骑着电单车，鸣笛并闪起红蓝警示灯，示意这群少年停下受查。（取自TikTok）

其中一辆电单车超越脚踏车，开到前头；另一人从后方跟随，形成前后两端包抄。可是，一些脚踏车骑手非但不停下，反而加快速度。

拍摄这段视频的目击者告诉《联合早报》，这群骑手都是10多岁的华族少年。

目击者当时在西海岸大路附近的停车场。就在他准备停放电单车时，突然听到鸣笛声，随后看见马路上有一群年轻人，骑着脚踏车呼啸而过。

“执法人员当时不断向他们闪灯警示，示意他们停下来。他们不但没有停下，反而继续向前骑行，一部分人还成功逃离现场。”

这段视频并未显示是否有骑手最终被拦下。不过，据这名拍摄的目击者说，约有五六人最终在前方被执法人员挡住去路，知道无法逃离才终于停下。

根据陆路交通管理局的规定，骑手在马路上骑脚踏车和电动脚踏车时，必须佩戴头盔，并尽可能靠道路最左侧骑行，让其他车辆安全超车。

骑手在夜晚骑行时，必须开启前方白灯和后方红灯。结伴骑行时，队伍的长度不可超过五辆车；单列骑行最多五人，若两人并排骑行则最多10人。

《联合早报》正在向警方和陆交局了解更多详情。