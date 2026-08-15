重塑结婚与生育观念工作组不等明年初完整报告出炉，已就一些社会各界达成共识、可先着手处理的家庭挑战，提出阶段性的政策建议，避免在这个重要课题上“耽误时间”。

英兰妮星期六（15日）出席白沙—樟宜国庆晚宴，并在致辞后接受媒体访问。她说，工作组过去几个月在交流过程中发现，育儿费、托婴和托儿服务，以及其他家庭支援，是人们非常关注的课题。

“考虑到这个课题的性质，可以提前提出一些建议，而我们也已经这么做。这就是总理将在国庆群众大会上谈的内容。”

前白沙—榜鹅集选区议员、前副总理张志贤（面向镜头左三）星期六出席白沙—樟宜国庆晚宴。（唐家鸿摄）

英兰妮没有预先透露具体措施，但强调黄总理将针对工作组的建议作出“相当有实质内容的宣布”。

我国去年居民整体生育率从前一年的0.97跌至0.87，写下历史新低。去年共有2万9864个婴儿出生，过去60年来首次少于3万个，比2024年的3万3703个减少11.4％。

政府把生育率持续下滑视为攸关国家未来的“生存课题”，今年2月宣布成立跨部门工作组，从育儿费、学前教育和工作环境等方面，探讨影响新加坡人结婚和生育的因素。

工作组预计明年初发表完整报告，制定重塑婚育观念的长期路线图、提出政策建议，并探讨如何动员社会各界支持国人组织家庭和养育子女。



至于为何不等完整报告出炉，就提前提出阶段性的建议，英兰妮说，政府研究婚育课题已有一段时间，今年初公布的最新生育率数据，使这项工作更迫切。



她说，部分问题已十分明确，政府也有能力着手处理，因此与其继续等待，不如尽早行动。“可以提前做的，我们就先做；需要较长时间处理的，我们则会用足够的时间，把它们妥善做好。”

英兰妮星期六（8月15日）出席白沙—樟宜国庆晚宴时接受媒体访问，说明重塑结婚与生育观念工作组的最新进展。（唐家鸿摄）

英兰妮形容，这是一项范围庞大的检讨，政府会全面审视各种可能性。先提出已有明确方向的建议，也可让工作组接下来把精力放在其他较复杂的领域。

黄总理上星期六（8日）发表国庆献词时预告，将在国庆群众大会公布新措施，减轻家庭在婚育及人生各阶段的负担。

英兰妮：改善职场文化规范须平衡雇主雇员利益与顾虑

英兰妮强调，国庆群众大会公布的只是工作组计划推动事项的第一波，检讨仍会继续，接下来一个重点是改善职场文化和规范。

她说，工作组收到的许多反馈不只涉及工作与生活能否取得平衡，也包括主管以怎样的态度处理雇员的假期申请，以及弹性工作安排在实际工作场所中如何落实。

英兰妮指出，改善职场文化的必要性已有明确共识，但这个课题须平衡雇主和雇员的利益与顾虑，因此需要更长时间研究。

“我们寻求的是双赢的解决方案。要把这件事做好，需要具进步思维和开明态度的雇主，也需要良好的人力资源管理。”

英兰妮在晚宴致辞时强调，政策固然重要，但要扭转整体生育率下跌趋势，也需要全民参与。

她说，支持家庭可以从日常小事做起，包括邻居耐心倾听、通勤者主动让座给孕妇，以及朋友适时关心问候或社区志愿者伸出援手。“这些日常支持，都能为家庭带来切实帮助。”