婚育工作组献策“避免耽误时间” 黄总理将公布首波家庭扶持措施
重塑结婚与生育观念工作组不等明年初完整报告出炉，已就一些社会各界达成共识、可先着手处理的家庭挑战，提出阶段性的政策建议，避免在这个重要课题上“耽误时间”。
黄循财总理将在下星期天（8月23日）举行的国庆群众大会上公布更多详情。领导工作组的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮形容，这将是工作组推动家庭扶持政策的“第一波”，后续还会有更多措施。
英兰妮星期六（15日）出席白沙—樟宜国庆晚宴，并在致辞后接受媒体访问。她说，工作组过去几个月在交流过程中发现，育儿费、托婴和托儿服务，以及其他家庭支援，是人们非常关注的课题。
“考虑到这个课题的性质，可以提前提出一些建议，而我们也已经这么做。这就是总理将在国庆群众大会上谈的内容。”
英兰妮没有预先透露具体措施，但强调黄总理将针对工作组的建议作出“相当有实质内容的宣布”。
我国去年居民整体生育率从前一年的0.97跌至0.87，写下历史新低。去年共有2万9864个婴儿出生，过去60年来首次少于3万个，比2024年的3万3703个减少11.4％。
政府把生育率持续下滑视为攸关国家未来的“生存课题”，今年2月宣布成立跨部门工作组，从育儿费、学前教育和工作环境等方面，探讨影响新加坡人结婚和生育的因素。
工作组预计明年初发表完整报告，制定重塑婚育观念的长期路线图、提出政策建议，并探讨如何动员社会各界支持国人组织家庭和养育子女。
至于为何不等完整报告出炉，就提前提出阶段性的建议，英兰妮说，政府研究婚育课题已有一段时间，今年初公布的最新生育率数据，使这项工作更迫切。
她说，部分问题已十分明确，政府也有能力着手处理，因此与其继续等待，不如尽早行动。“可以提前做的，我们就先做；需要较长时间处理的，我们则会用足够的时间，把它们妥善做好。”
英兰妮形容，这是一项范围庞大的检讨，政府会全面审视各种可能性。先提出已有明确方向的建议，也可让工作组接下来把精力放在其他较复杂的领域。
黄总理上星期六（8日）发表国庆献词时预告，将在国庆群众大会公布新措施，减轻家庭在婚育及人生各阶段的负担。
英兰妮：改善职场文化规范须平衡雇主雇员利益与顾虑
英兰妮强调，国庆群众大会公布的只是工作组计划推动事项的第一波，检讨仍会继续，接下来一个重点是改善职场文化和规范。
她说，工作组收到的许多反馈不只涉及工作与生活能否取得平衡，也包括主管以怎样的态度处理雇员的假期申请，以及弹性工作安排在实际工作场所中如何落实。
英兰妮指出，改善职场文化的必要性已有明确共识，但这个课题须平衡雇主和雇员的利益与顾虑，因此需要更长时间研究。
“我们寻求的是双赢的解决方案。要把这件事做好，需要具进步思维和开明态度的雇主，也需要良好的人力资源管理。”
英兰妮在晚宴致辞时强调，政策固然重要，但要扭转整体生育率下跌趋势，也需要全民参与。
她说，支持家庭可以从日常小事做起，包括邻居耐心倾听、通勤者主动让座给孕妇，以及朋友适时关心问候或社区志愿者伸出援手。“这些日常支持，都能为家庭带来切实帮助。”