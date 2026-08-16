不论是剪刀、卫生纸、电动牙刷还是人体工学椅，中国电商巨头拼多多近期打出“一件包邮”旗号，向新加坡消费者降低免运门槛，本地电商市场的竞争升温。

35岁金融业者连女士是拼多多重度用户。去年搬入新家后，她通过这个网购平台大量添购家具和生活用品，如今几乎每周都会下单。

她告诉《联合早报》，她这一年下来累计下单约500次，总消费额约1万元人民币（1899新元），购买商品包括家具、厨房用品、电子产品配件，以及孩子的书籍和用品等。她不担心这些网购品的质量。

“只要留意店铺销量、评价，以及店铺是否可靠，购买价格较高的商品通常没有太大问题；如果购买的小商品出现品质问题，一般都会很快退款。”

2015年创立的拼多多，凭借低价优势和深耕中国下沉市场迅速崛起，2022年还推出跨境电商平台Temu，加速海外扩张。截至8月5日，新加坡苹果App Store的购物类应用下载排行榜中，拼多多位居榜首，Temu紧随其后，凸显这两个平台在本地广泛受青睐。

近期，拼多多加大新加坡市场的推广力度，将免运门槛由原来的“满99元人民币包邮”降至“一件包邮”。记者实测发现，本地消费者可用PayNow和信用卡、借记卡等来付款，平台会自动安排物流，从中国发货到送上门约需两周。

南洋理工大学经济学助理教授蔡耀辉受访时指出，在通货膨胀压力加剧的背景下，本地消费者会更关注性价比。“当家庭预算越来越紧张时，消费者会更积极比价，并愿意等较长的配送时间以换取更低的售价。”

他认为，拼多多的加码推广将进一步推动本地的网购潮，尤其是购买小额的商品，因为有了“一件包邮”，消费者就不用为了免邮而凑单。

不过，也有受访专家认为，尽管拼多多的低价优势会吸引部分消费者，但短期内不太可能引发本地电商市场份额大洗牌。

根据咨询机构墨腾创投数据，新加坡电商市场去年的商品交易总额达59亿美元（约75亿新元），同比增长21%；其中，虾皮（Shopee）占52%，Lazada占36%，Amazon和TikTok Shop各占6%。

墨腾创投首席执行官李江玕认为，拼多多确实会进一步加剧本地的电商市场竞争，但影响主要会集中在价格敏感型消费者。本地电商市场未来仍会持续细分，消费者会根据价格、配送速度、品牌可靠度，以及购物体验等因素，在不同平台之间作出选择。

网购持续普及 本地实体零售料承压

新加坡管理大学李光前商学院金融学副教授傅方剑指出，本地电商市场竞争加剧，整体而言对消费者有利，不仅产品选择更多，服务质量也会持续提升。不过，这势必进一步挤压实体零售的空间。

新加坡统计局的数据显示，今年6月，网上零售占整体零售额的16.4%，环比上升1.1个百分点。其中，电脑与电信器材销售占比达64.9%，远高于家具与家庭用品（35.2%）。

统计局每五年进行住户开支调查。2023年，有82%的本地家庭进行了网购，高于2017年至2018年的60%。这反映网购已成为多数家庭的消费方式。

就以连女士的家庭来说，这家人约99%的日用品都通过网购。她说：“线上平台常有优惠券，明显更便宜，我也不用自己大包小包把东西搬回家，所以实在没有理由出去购买。”

李江玕指出，本地消费者数码能力较高，更能接受从海外购物，只要商品具备足够吸引力，就会愿意尝试新的购物渠道。

“这无疑会对本地零售商带来更大压力，如果单纯依靠价格与中国庞大的制造生态竞争，会非常困难。”