说法识法：从翻查百年地契 到一键查册定产权
弹指之间，产权落定。如今在新加坡置业，从核实产权到锁定权益，律师与买家只须清点键盘，几分钟内便可完成。若是时间退回半个世纪前，光是为了证明“房子确实是你的”，律师就得一头扎进纸堆，逐一翻查可能横跨百年的地契，期间稍有不慎遗失一份文件，买家甚至可能面临失去产权的风险。本期《说法识法》带读者一探本地产权制度的演变，看它如何从“纸上寻踪”蜕变为今天的“一键查册”；即将推出的数码房地产交易门户网站，又会为买卖双方带来怎样的房地产交易变革？
（插图／李利群）
要理解今日置业程序的便利，须先回溯新加坡从英国普通法继承而来的繁琐旧制度。第二次世界大战后，本地土地交易采用“私人转易契约”框架，房地产所有权完全依托于称为“地契”的纸质文件。
擅长财产法与法律史的新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授薛伟良接受《联合早报》访问时说，过去人们常说的地契，在英文中总是以复数“title deeds”出现。“若业主想转卖房地产，你就得找出所有证明过去交易的旧文件，一路追溯到最初政府发出的地契为止。在当时，所有权只是一种法律推断，而非绝对确凿的事实。”
按照这套旧制度，由于没有明确记载屋主身份的中央登记册，一旦业权链条中任何一份文件不幸遗失、伪造或出现瑕疵，无辜买家就可能面临完全丧失产权的结果。