交通部和陆路交通管理局计划再引入一个或两个自动驾驶车经营者，以扩大本地自驾车规模，目标是在未来几年把车队增至数百辆。

目前，Grab和康福德高分别在榜鹅经营11辆和五辆自驾车，主要穿行三条固定路线。Grab也将在今年第四季试行“随需而至”（on demand）服务，乘客可从现有的1号和3号路线选择上下车地点，自驾车再以最直接的路线把乘客载往目的地。

截至7月12日，已有超过1万1500名乘客试搭榜鹅自驾车接驳服务。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥日前接受《联合早报》专访时说，榜鹅的16辆自驾车自去年底投入试行以来，当局便尽可能让更多人试乘，以建立公众对自驾车的信心，接受它为一种可行的交通模式。

他说，当局正在商讨引进多一两个业者，希望今年内能有进展。“我们希望尽快扩大车队规模……未来几年内或能达到数百辆。”

由于讨论仍在进行，他不便透露更多细节。

至于自驾车接下来可能部署在哪些地方，萧振祥说，这取决于业者的营运计划。“如果有业者想在工业区或旅游区营运，例如我们也曾在圣淘沙提供自驾车，我很乐意这么做。最终目标是这些经营者能扩大运作规模，覆盖整个新加坡。”

新加坡可成为自驾车部署和研究中心 提供优质工作

当局的目标是引进最先进的自驾车技术，既要是最好的也必须安全。

萧振祥指出，自驾车是个具增长潜力的行业，涉及机器人技术、电脑视觉、数据分析及人工智能等多个领域。新加坡可发展成自驾车部署和研究中心，为年轻人提供优质工作。

不过，自驾车的出现也引起德士和私召车司机的焦虑，担心生计受影响。对此，萧振祥重申，自驾车更多是辅助现有交通系统，司机不会被淘汰。

他说，本地有超过7万辆德士和私召车司机，即使把全球现有的自驾车都带到新加坡，也不过7000辆左右，不到本地德士和私召车司机总数的一成。

萧振祥指出，自驾车能提供另一种点对点交通选择，填补交通网络中的缺口。例如，它可前往司机较不愿接单的地点，如偏远的大士和往返樟宜机场和白沙等短距离地点，或满足深夜时段的乘车需求。

未来若自驾车成本下降，还可作为小巴，提供往返地铁站的短程服务，解决巴士车长难请的问题。

萧振祥说：“也有人认为，自驾车更安全，因为它们不会酒后驾车，不会有路霸行为，不会超速，也不会出现疲劳驾驶等人为问题。”