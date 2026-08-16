随着新加坡增建更多地铁线，部分线路也逐渐老化，未来将须更频繁安排部分路段全天关闭，以展开大规模维修，确保地铁系统安全可靠。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥接受《联合早报》专访时说，随着地铁网络扩展，未来的工作重心将进一步转向维修保养。除了安排地铁服务“早关迟开”，也须有更多路段全天停运进行维修。

他指出，单靠每天凌晨地铁停运后的两三个小时施工并不足够。全球其他成熟地铁系统也常安排全天停运以进行维修，这不但能加快工程进度也更安全，因为工作人员不必每晚重复搬运重型机械进出隧道。

但萧振祥强调，更常安排全天停运前，必须先确保地铁网络具备足够衔接性。“这也是为什么跨岛线这么重要，它让人们可以选择其他替代路线。也许不得不绕路，但至少不会像现在这样没得选。”

除了跨岛线，环线闭环后也能为维修工程提供更多弹性，一些路段可全天关闭维修，乘客则可改用其他地铁站。“我们会以巴士辅助，尽量让车程顺畅，我们也会展开宣导，为乘客提供指引。”

我国地铁网络如今已更四通八达。2012年萧振祥在交通部任陆路司司长时，地铁网络长约178公里，到了2025年已增至约271公里。

随着裕廊区域线分阶段通车，以及跨岛线在2030年代分阶段建成，地铁网络将进一步扩大至超过360公里。陆路交通管理局也在研究兴建登加线（Tengah Line）和实里达线（Seletar Line）的可行性。

改善前往地铁站路程

当局的目标是让公共交通成为民众的首选代步工具，而萧振祥受访时就多次强调，鼓励更多人使用公交是他的首要任务。至于其他交通模式，如点对点服务，主要是辅助公交，满足人们出行的不同需求。

要达成这个目标，一个须改善的环节就是缩短公交的车程时间，包括往返地铁站的路程。

萧振祥说：“越来越多地方的步行范围内就有地铁站，这是个很大的进步，因为只要上了地铁，车程就会很快。问题出在怎么到地铁站，人们不是步行，就是骑脚踏车或乘搭支线巴士。如果搭巴士，再加上等车时间，就更费时了，我们会继续设法改善。”