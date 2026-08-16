新一代无闸门公路电子收费系统（ERP 2）明年全面启用后，当局可更灵活地在拥堵路段收费，加强交通流量管理。若道路能因此容纳更多车，政府日后或考虑让汽车数量小幅增长。

ERP 2明年1月1日全面启用，采用全球导航卫星系统侦测车辆位置，这些数据将有助陆路交通管理局更好地管理和规划交通。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥日前接受《联合早报》专访时说，过去安装ERP闸门，不仅耗时，还须投入一两百万元。ERP 2无须实体闸门，当局因此能更快地在拥堵路段启动收费，车流改善后也可更快停止。

萧振祥今年2月在国会曾说，ERP 2启用后，日后有可能在不占用更多土地兴建道路的情况下，提高现有道路的承载能力，从而为汽车数量增长留出空间。

他受访时进一步说明：“ERP 2让我们能以更具针对性、更全面的方式管理交通拥堵……那就可能允许有更多车，但这不意味着车辆数量会翻倍，可能只是小幅增加。”

自2018年2月以来，汽车和电单车的年增长率一直维持在零，即车辆总数不再增长。政府主要根据杀车数量，发放新的拥车证配额。货车和巴士组（C组）的年增长率则维持在0.25%，直到2028年1月31日。

对于日后会否调整零增长政策，萧振祥说：“如果ERP 2在全岛覆盖范围更广，我们可以考虑允许整体数量增加，或允许需求高的车辆增长。我目前还不确定，得再看看情况。”

不过，他重申，当局目前并无计划按车辆实际行驶距离收取路费。“我们还是一步一步来。首先要完成ERP 2的过渡，这是个全新的运作概念，需要时间适应。我不想让大家感到混乱，最重要的是使用体验不要与现在的ERP有太大差异。”