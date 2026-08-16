如果你在路上，遇到有人一脸茫然或焦虑，你的第一反应会是什么？

径直走开，保持距离，互不打扰？

更“八卦”一点，上前去“鸡婆”一下，看看他是否需要帮助？

最近，有两名男子就选择了后者，不仅上前，还出手相助。

第一起事件发生在8月6日，原本要去骑脚车的自雇人士冯韦胜途径实里达快速公路时，发现一名客工在快速公路上骑车，停车询问后才发现对方原来是地图应用设置错误，被“误导”上了快速公路，才把对方载往安全地点。

冯韦胜把帮助客工的视频发上网，说：“我希望更多驾驶员看到这一幕后，下次在快速公路上遇到类似情况时，也能停下车，帮帮忙。”发出温馨呼吁的同时，也传播善意。

四天后，也就是8月10日，一名34岁男子突然闯入一个榴梿摊位，从摊贩手上抢走一把榴梿刀，跟着往自己身上多处捅刺。在这危急时刻，幸好路过的奥斯曼（Osman Sidin）奋不顾身冲上前，从背后紧紧钳住男子双臂，夺走利刃并将其制伏在地，避免更严重的伤害。

奥斯曼则说，由于担心持刀男子继续自残，以及可能危害现场其他民众，尤其是年幼小孩的安全，他决定采取行动，以避免造成进一步伤害。

两人面对截然不同的情况，都做了同一件事：看见了，却没有假装看不见，而是实实在在地伸出援手。

奥斯曼（中）在日前的金文泰事件中，挺身而出防止情况恶化，裕廊东—武吉巴督集选区议员许德财（左）事后上门向他致意。（取自许德财Instagram）

这两则新闻之所以让人觉得暖心，是因为在一个生活节奏越来越快的城市里，很多人会倾向自扫门前雪：看到有人似乎迷路，就认为反正应该有人会帮他，不必主动上前帮忙；看到路人似乎情绪激动，就不如离他远一点，避免受伤。

置身事外不一定就是不对，但问题是，如果大家逐渐习惯了“不要多管闲事”，我们的生活会不会因此少了一点温情，最终甚至连人与人之间最基本的关心都流失？

当然，我们不需要人人都成为英雄，冒着生命危险去救人，却还是可以从更小的事做起：在组屋楼下看到邻居时主动打个招呼，或者是在快速公路上看到有人遇险时，停车问一句：“需要帮忙吗？”

城市越方便，人与人之间反而越容易变得客气而疏离。也正是因为如此，两人“多管闲事”，在那一刻决定停下脚步，挺身而出，显得异常珍贵。

如果你在本地念书、长大，可能记得“见义勇为”是小学时期几乎必写的作文题目。那时候的我们，都把这个道理看得无比自然。可当生活推着我们一路向前，这四个字恐怕已随着我们年岁渐长而遗忘。

所以，偶尔多事一些，未必是坏事。可以讨论那个每天独自吃饭的阿叔最近有没有出现、可以多了解楼下那个总是帮邻居收包裹的阿姨，也可以询问平时精神奕奕的同事为什么最近看来特别疲惫。

这些问题也不一定要问出口。有时候，一个点头、一句问候，甚至只是停下来多看几秒，都已足够。

我们需要的不是去窥探别人生活，而是对别人处境的好奇，就如冯韦胜好奇那个迷路的人为什么会出现在高速公路。同样的，我们不需要什么都试图“插一脚”，而是在关键时刻，像奥斯曼那样挺身而出，制伏那名自残的男子。

在强调独立、效率和个人空间的现代城市里，“不要多管闲事”有它的道理。但有时候，人与人之间也需要一点“不那么讲究界线”的善意。

因为我们谁也无法保证，自己永远不会成为那个需要别人多看一眼、多问一句的人。

下一次，你会选择转身离开，还是走上前，多问那一句？