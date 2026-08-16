48岁的萧振祥在 去年5月全国大选 中当选蔡厝港集选区议员后入阁，出任交通部代部长兼财政部高级政务部长。今年7月内阁改组时，他获升任正部长。

他也同时获委为经济策略检讨委员会旗下全球竞争力委员会的联合主席，并代表政府先后公布两轮援助配套，助新加坡人应对中东冲突的冲击。

坊间因此猜测萧振祥或于日后接掌财政部。

萧振祥接受《联合早报》专访时说，他当公务员时不曾在财政部工作，须学习的还很多。“目前，我只是尽可能帮总理处理日常事务，因为他非常忙碌，有很多事要处理。我也尽可能向他学习，因为财政是一个非常深、非常广的领域。”

至于未来的财长人选，萧振祥说：“最终总理怎么决定，是他的决定。我只是专注于协助他。”

从幕后制定政策走到前线 从政一年不断学习

过去一年多，对萧振祥而言，是不断学习和尝试的一年。他觉得用华文字“起”最能概括这段经历——既是政治生涯的“起点”，也离不开身边人“一起”同行。

他强调，不论是政府部门还是社区工作，都有很多新尝试，“这一切都是和团队一起完成，我一个人无法做到”。

从公务员到政务官，从幕后制定政策到站在前线面对民众，在公共部门工作超过20年的萧振祥，不仅换了位置，看待公共服务的视角也改变了。

他说，当公务员时，自己像产品开发员，负责设计和制定政策；如今当了政务官，则更像产品经理，既要向公众解释政策，也要收集反馈，用以完善政策。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥（前排左五），也是负责碧林—登加分区的蔡厝港集选区议员。他受访时特别感谢碧林—登加的基层团队，大赞他们热心公益，“是很棒的一群”。（碧林—登加分区基层义工提供）

登加人口快速增加 不断与新居民建立关系

选区工作是萧振祥从政后的另一门功课。

萧振祥负责蔡厝港集选区的碧林—登加分区，而登加作为新镇，面对的一大挑战就是人口激增。一年前，登加新镇只有约1万2000名居民，如今已增至约2万8000人，未来两年预计进一步增至约5万7000人。到了下届大选，整个集选区相信不论是人口或家庭数量，都会是全国最大的集选区之一。

迁入新居，居民难免充满期待，但也面对许多未知。萧振祥说：“这是他们的第一个家，当然希望完美无缺，我们必须妥善处理这些期待。”

由于居民分批迁入，所以基层团队也须一再从头建立联系。为此，萧振祥特别感谢碧林—登加的基层团队，大赞他们热心公益，“是很棒的一群”。

71岁母亲到接见选民活动当义工

基层团队的热忱，也感染了萧振祥的71岁母亲。

萧振祥说，自从父亲2021年过世后，母亲一直想找机会当义工。如今，她每周都会到萧振祥的接见选民活动帮忙登记居民资料、分发食物，也会陪年长居民聊天，有时还买食物给其他义工。

萧振祥是家中长子，下有一个弟弟，从小在亨德申的租赁组屋长大。父亲当年在后港一家咖啡店工作，母亲曾在银行兼职当出纳员。一家人主要以福建话沟通，他上小学后才开始学英语。

成为政务官后，为了更好地与公众沟通，他决定认真提升华语水平，并在几个月前开始每周上一次华文课。

萧振祥说：“我是从很低的基础开始，须慢慢建立信心、增加词汇。有些场合我必须用华语，包括对话会和受访……希望大家对我多点耐心，我会尽量尝试。”

他笑说，如果满分是10分，自己原本的华语程度只有两分，开始上华文课后，已进步到三分。

公务繁忙少了陪伴儿女时间

萧振祥和妻子育有一对儿女，儿子16岁，女儿14岁。女儿和他一样喜欢踢足球，过去都是他负责接送女儿参加足球训练，如今公务繁忙，接送任务只能交给妻子。

这次专访约在国庆日前夕。谈到从政后的生活变化，萧振祥忆起不久前的一个晚上，与女儿难得聊了15分钟。

他说：“我现在没有太多时间可以这样跟她聊天了。我问她是否期待和全家一起去看国庆庆典。我原以为她这个年纪只当是陪家人去，不会特别期待，没想到她静静地回说‘非常期待’。这让我有点意外，这对我来说意义重大。”

他感性地说，国庆庆典除了提醒人们国家的共同价值观，也凝聚不同种族和信仰的新加坡人。“我希望她能理解国庆庆典的意义，理解我们的共同价值观，也能明白为什么我会做这份工作。”