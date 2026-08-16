新加坡安溪会馆在百年庆典之际，意外在文物贮藏室寻获本地已故书画家林子平逾40年前的画作《木帆渔船》。这幅画连同画家为会馆百岁诞辰而题写的《乡聚乡浓》，以及其他多幅捐赠作品，不仅串联起画家的生命历程，更见证了这位祖籍安溪的艺术家与会馆之间，横跨数十年的深厚乡情。

2022年安溪会馆庆祝成立百年，林子平相赠一幅《乡聚乡浓》字画。（白艳琳摄）

2022年，安溪会馆常务主席杨云仲与几位理事在会馆五楼文物贮藏室，意外从鸡皮纸严密包裹中，找出一幅描摹蓝色福建渔船的画作，署名正是林子平，落款为癸亥年（1983年）。

杨云仲忆述，他当时立即通知林子平的儿子林树国，林树国想要带父亲来看画，但思及老人家年事已高不宜奔波，杨云仲便带上画作亲自登门拜访。

经查证，这幅《木帆渔船》是林子平于1991年为祝贺安溪会馆70周年暨举办世界安溪乡亲联谊大会而赠，当时会馆主席是本地华社及商界闻人、有“东南亚船王”之称的唐裕。然而，画作后来并未展出，林子平为免引起误会，一直将此事藏在心里，直到唐裕在2021年去世后，他才和盘托出。

林子平的《木帆渔船》绘于1983年，1991年赠予安溪会馆，但直至2022年才重见天日。（白艳琳摄）

时隔30年，这幅画终于重见天日。安溪会馆决定为其裱框，林子平还特别指定要找“美伦镜庄”装框。如今，《木帆渔船》悬挂于会馆会客室，杨云仲笑说：“本来我们打算将它挂在会议室，但后来想想，船只要往里面开，不能往外开。”他也说，会馆空间有限，无法像中正中学般，获得林子平捐画后，有充分条件设立艺术馆。但会馆在探讨举办开放日，让艺术院校师生及公众有机会前来参观。

林子平生前多次赠予安溪会馆字画。2010年，他捐赠三幅书法；2012年再赠五幅画作及一幅宋词书法《水调歌头》。2022年安溪会馆百年庆时，他又题写《乡聚乡浓》相赠，笔触较早年更为狂放，这与画家年岁增长后改用大笔创作有关。而其中最具代表性的，莫过于悬挂在会馆四楼礼堂正中央，高250公分、长522公分的巨型彩墨画《新加坡河》。

新加坡安溪会馆出版的50周年纪念特刊记录了林子平的生平。（白艳琳摄）

林子平与安溪会馆的渊源，可追溯至画家早年常在会馆附近作画，却因负不起会费而未入会，但会馆仍欢迎他上楼喝茶聊天。杨云仲忆述，林子平常嘱咐儿子要多与安溪乡亲联络、见面，共叙乡情。而安溪会馆之所以能获得林子平如此慷慨捐赠，除了乡情纽带，或许也在于会馆对艺文作品的珍视。

安溪会馆除林子平作品外，还收藏了同为安溪乡亲的画家陈财忠、书法家王瑞璧与陈清业博士等人的作品，处处留下文化印记，以及会馆与艺术家之间的深厚情谊。

其中，王瑞璧的指画对联“建基立业怀前哲继往开来赖后贤”，是为庆祝会馆60周年钻禧而作；陈财忠生前曾任会馆文教委员，也是新加坡华乐团笛子演奏家，又擅水彩、油画，他的一幅《乐器》悬挂于会馆三楼活动中心，更添文化艺术气息。至于安溪会馆最珍贵的藏画，当属徐悲鸿的《奔马图》。

1939年，徐悲鸿在维多利亚纪念堂举办展览，后移师新加坡中华总商会。《奔马图》是他结识安溪会馆前主席林庆年后所赠；林庆年当时也是中华总商会会长。该画落款标明“安溪会馆惠存”，画于民国28年（1939年），与展览时间相符。

杨云仲1986年到安溪会馆服务时，《奔马图》仅简单悬挂在墙上，后经人提醒，馆方意识到画作应妥善装裱，遂请工匠前来会馆处理，以策安全。《奔马图》原件现存于保险库，每年缴交800元租费，会馆内展出的是复刻版。

杨云仲忆述：“林子平生前曾说，他的画是要让大家看到的，而不是放在家里。”本着这种精神，他于2022年协助林子平捐赠三幅画给武吉班让福建公会，另三幅给林氏大宗祠，受赠两社团的会长皆为安溪人。林子平虽未加入这两家社团，但其画作如今都悬挂于两会所内，让更多人得以欣赏。