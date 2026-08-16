从此，他的一生似乎被签下契约：注定无法被困在四方框里。

高桥晃（Akira Takahashi）总是这样开场。父亲是日本人，母亲是土生华人——两种血脉在他身上早早交汇，仿佛命运还嫌不够特别，又添了一笔：1949年，母亲怀他七个月，从印尼棉兰飞往新加坡。万米高空，阵痛骤然袭来，他成了那个年代罕见的“机上婴儿”。

“我是在空中出生的。”

如今，77岁的他坐在中峇鲁市场一角，画笔在伞面上沙沙游走。两只狗蜷在脚边，两只鸡昂首踱步，偶尔被他抓进画里——毛茸茸的“模特”们，是他最忠实的观众。他一边画，一边哼着英语老歌，路人笑，他也笑。

可你若只看见此刻的自在，便错过了他大半生的挣扎。

他曾是五星级酒店的艺术总监，手握四项健力士世界纪录。可他却说，那些光鲜的头衔和成就，反而让他饱受折磨，“像囚犯一样”。如今在街边一边唱歌一边画画的日子，才是他最快乐的时光。他唯一的梦想，是在有生之年为慈善筹得100万元。

五年画余百把伞 望筹百万给慈善

五年间，高桥画了400多把伞。（梁麒麟摄）

不少人会把自家宠物的照片交给他，请他把“毛孩子”画在雨伞上，每把收费88元。由于订单不断，近期下单后，顾客得等上近两个月才能拿到。五年，400多把伞，一笔一画，全是人间温度。

两只狗和两只鸡总在高桥晃身边徘徊，偶尔也会成为他笔下的“模特”。（梁麒麟摄）

高桥晃会把部分画伞赚到的钱、别人塞来的捐款，统统转手送给猫狗救助站、寺庙，或是身边任何一个窘迫的陌生人。朋友摇头：“自己吃泡面，钱全捐掉。”他摊手：“没办法，心太软，看见了，就放不下。”

这份“放不下”，从1989年就种下了。那年他为全国肾脏基金会筹款，黑暗中插花、献唱，筹得四万元。此后三十余年，他默默攒着善款，像攒一把散落的硬币。如今，离100万的目标只差11万——他说这话时，眼里有光，像孩子数着存钱罐。

四项世界纪录加身 他却说“像囚犯”

高桥晃擅长花艺、冰雕和食物雕刻，图为他年轻时制作的插花和冰雕作品。（档案照片）

高桥晃擅长花艺、冰雕、食物雕刻，也创作了不少大型环保艺术装置，例如用羽球制成大兔子、用光碟制作近五米长的龙，以及用吸管制作约5.5米高的圣诞树。他还是四项健力士世界纪录的持有者，包括世界最大的悬挂灯笼、最大的插花等。

“别人都问我是怎么想到的，我说我也不知道。我睡醒，想法就突然出现在脑海中。”

高桥晃创作了不少大型环保艺术装置。图为他创作的光碟龙装置，全长7.3米。（受访者提供）

没有学习过艺术的高桥晃说，这些似乎都是与生俱来的天赋。他从小学习能力比较差，奶奶曾说这样下去，长大后就要去捡垃圾。他自嘲：“结果我现在真的靠捡垃圾、做艺术赚钱！”

这些别人梦寐以求的才华，对高桥晃而言却成了沉重的负担，让他“饱受折磨”。

有一次制作环保艺术作品时，他长时间被泡沫塑料烧焦的味道熏着，他因此对泡沫塑料留下阴影。此后的10年，他都不敢再使用泡沫塑料制成的杯子等物件。另一次，他收集了4万8000根吸管，把它们绑起来制成圣诞树，制作过程也让他从此对吸管产生恐惧。

天赋也是枷锁：成名让他害怕人群与镜头

2003年高桥晃收集了4万8000根吸管，把它们绑起来制成5.5米高的圣诞树。（档案照片）

出版桌面布置书籍后，高桥晃逐渐成名，开始授课、上电视节目。随着知名度攀升，他感觉自己的一举一动都备受注视，走在街上也常被陌生人认出，即使不认识对方，也得保持笑容回应。久而久之，他甚至害怕相机和媒体，见到镜头便躲开，拒绝受访。“那样的生活，让我觉得自己是一个囚犯，没有自由。”

疫情中随手一笔 街角画画找回自由

46岁那年，再也无法忍受工作压力的他脱下艺术总监的西装，去酒吧当保安。

从光鲜到粗粝，外人看是坠落，他却说是“呼吸”。后来升作总经理，再后来退休。本以为人生就这样了，直到疫情困住脚步。2020年，他随手抓起一把旧雨伞，挤出颜料——那一笔落下去，久违的平静涌了上来。

2020年疫情时期，退休后的高桥晃决定出来画伞消磨时间。（梁麒麟摄）

从此，每个清晨他带着画笔来到熟悉的街角，唱歌，画画，像一只终于飞出笼子的鸟。人们不再叫他“大师”或“纪录保持者”，只喊“雨伞叔叔”。他笑了，这次是真的笑。慢慢地，他打开了心扉，也愿意接受媒体访问。

问他此生最快乐的时刻，他没有丝毫犹豫，咧嘴大笑，皱纹深深弯起：“现在！现在最自由，像鸟一样自由！”

出生在空中的他，如今终于找回了属于自己的天空。