“会人工智能的人更可能取代不会人工智能的人”，这是访问Lark解决方案与客户成功总经理程浩时，他对于人工智能取代科技人员询问时的回答。

根据新加坡管理大学2026年最新发布的《人工智能暴露指数报告》，科技人员的指数是0.840，律师的指数是0.783。报告里的“暴露指数”指的是人工智能在多大程度能完成该职业现有的工作，而科技人员和律师都在前十位。他们受的影响相对其它职业更大，作为从业者，他们担心吗？

担忧一：人工智能将取代人

人工智能的发展让编码变得再不是遥不可及—— 几句提示词人工智能就能帮你生成一个简单的工具，看似“没有人工智能做不到的，只有你想不到的”，那科技从业员和编程人员需要感到害怕吗？

Lark是字节跳动（Bytedance）旗下产品，对品牌解决方案与客户成功总经理程浩来说，人工智能或许会替代的是那些抗拒或不会人工智能的人。

他说，人工智能更像是帮手而不是对手，得到提效之后不代表就没工作了，而是有空间去做更有价值的事，而不是简单重复的事情。

安盛律师事务所的合伙人之一柳婉琳也说到，虽然公司开发了A&GEL这个人工智能处理系统，但律师工作本身就复杂，这套系统能以前所未见的速度与深度强化律师的工作，但并不会取代律师的专业。

担忧二：人工智能挑战人类

上世纪我们会说，你不懂的可以“wiki”或是“Google”，现在大家几乎都是透过人工智能得到答案，哪怕是传统的“Google”，得到的也会是人工智能赋能的结果，这几乎成了不可替代的方案。那既然人工智能“懂”那么多，会不会以此来挑战专业呢？

安盛律师事务所的科技与商务知识产权业务部主管和合伙人谭国良受访时表示，暂时还没碰到顾客拿着人工智能结果来“挑战”律师，但在A&GEL这套系统中，律师的成品会刻意受到“挑战”。

系统中的其中一个功能，就是透过AI赋能，让系统以“第三只眼”的角度审视律师的产出成品，在定案前找出可能出现的漏洞或争议，让报告更趋近完美。

更乐观面对人工智能需求增长

全球最大职业社交平台领英（LinkedIn）于2026年初发布一项报告显示，新加坡目前虽然面临宏观经济导致的招聘放缓，但在AI领域仍处于全球人才争夺的领先地位。

调查也显示，对于AI素养的需求也不仅限于技术行业，针对各行各业也同比增长70%。也就是说，几乎每个行业都要求求职者要懂得使用AI。

领英亚太区首席经济学家蔡佩颖受访时表示，面对这个结果大家应该保持乐观态度，就如当年提款机问世时银行从业员的职业转型，其实我们也正在经历着类似的过程。她表示，人工智能取代了重复性的工作，但无可取代的是人与人之间的沟通和交流，包括解决问题的能力。

例如，当会议陷入胶着的时候，我们能如果利用人与人的沟通（people’s skill）来解决问题？

总的来说，在人工智能浪潮里，迎“浪”而上的反而能冲出职业新高度，而抗拒的最终可能会随着“浪”的拍打，最后消失在沙滩上。