新马两国扩大跨境德士服务范围及调整收费措施已满三个月，乘客需求稳健上升。陆路交通管理局数据显示，新措施落实一个月后，每日载客跨境趟次增加近两成。

首个获准提供电召跨境德士服务的Grab告诉《联合早报》，自今年5月4日推出新服务以来，使用公司平台的德士迄今已完成1万3000趟跨境行程。

本地规模最大的德士公司康福德高，旗下有180名司机提供跨境服务。公司发言人指新措施实施后，跨境需求相对稳定，目前他们仍主要通过热线接受预订，并计划在11月把服务扩展至Zig应用。

SMRT旗下的腾越宝威则从7月1日起，不再提供跨境德士网上预订服务，乘客只有到万山街德士站才可能搭到腾越宝威的德士前往新山。

新马两国自5月4日起提升跨境德士计划，除了把对方注册德士在本国境内指定载客地点增至四个，两国跨境德士配额，也分别从各200辆增加至300辆。

陆交局发言人说，目前已有超过400辆德士获准提供跨境服务，其中近半为六人座德士。两国有意逐步增加车辆供应，目标是逐步增至各500辆。

随着跨境德士供应增加，每日跨境趟次在措施实施一个月后，已较之前增加近20%。

长周末及学校假期需求显著增加

Grab发言人说，公众对跨境服务的需求持续增加，尤其在长周末和6月学校假期期间更为明显。不少休闲及商务旅客也对这项服务感兴趣。

由于预订康福德高及Grab服务的乘客，可选择从全岛任何地点出发，所以接送地点分散，尚未形成明显的热点地区。

至于车资，司机上门载客会比从万山街德士站启程的费用来得高。康福德高采固定车资模式，从本地任何一个地点出发，到柔佛新山拉庆中央车站或不超过35公里车程，四人座德士收费100元。

Grab则是动态计费，记者星期六（8月15日）尝试输入数个不同的上下车地点，四人座车型收费介于90元至110元。

首个获准提供电召跨境德士服务的Grab采动态计费。8月15日上午8时许，记者尝试从万山街，预订德士前往柔佛新山拉庆中央车站，应用显示费用约103元。（林明顺摄）

目前两家业者都允许乘客提早预订行程。康福德高乘客可致电热线，要求马上出发或最多提前七天预订，但具体取决于德士供应情况。

Grab则持续调整跨境电召服务的预约机制。有关服务刚推出时，乘客须提前至少12小时透过应用预订车辆，随后预约时间逐步缩短，并从上周起进一步缩短至至少一个半小时。

Grab是本地目前唯一持有电召跨境德士服务执照的平台。其他德士公司的持牌跨境德士司机，也可通过Grab应用接单。如今Grab平台已有数百辆获准提供跨境服务的德士，公司也持续从新马招募持牌司机加入。

陆交局未透露是否有其他业者有意加入电召跨境服务行列，仅指会继续审核有意提供跨境电召德士服务的申请，以扩大乘客跨境出行选择。

51岁的黄永盛去年11月加入GrabCab，成为驾驶六人座德士的全职司机，并在今年1月申请跨境德士执照。他说，4月中接获批准通知后，便接受相关培训，了解跨境载客所需遵守的规定及营运要求。新措施5月实施首两天，他便接到首个订单，送六名中国旅客到新山一家商场逛街。

黄永盛指出，刚开始提供跨境服务时，每周约有两个至四个订单。到了8月，订单明显增加，几乎每天都有预订，热门目的地包括Toppen购物中心、谷中城广场及乐高乐园。乘客则主要是有小孩的家庭、商务旅客及游客，平日晚上也有一些在本地上班，但在新山租房的乘客，订车返回住处。

目前他的个人最高纪录，是一天跨境四五趟。随着需求增加，他预见未来会有更多订单。