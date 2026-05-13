全球局势越是不明朗，新加坡越不能因恐惧而走向封闭。公共服务统筹部长兼国防部长陈振声指出，保持开放与世界紧密联系，以吸引优质投资，在竞争激烈的产业中立足全球，为新加坡人创造优质就业机会，才是“最佳解方”。

丹戎巴葛集选区、女皇镇区和拉丁马士区，星期六（8月15日）在丹戎巴葛民众俱乐部举行国庆晚宴。陈振声在晚宴上向超过800名居民和社区伙伴阐述新加坡在安全、经济和社会凝聚力三方面，面对的挑战和契机。

他指出，大国博弈将继续加剧，而大国将愈发从自身狭隘利益出发，以功利的方式与其他国家打交道，而不是去维护一个在它们看来未能充分惠及自身或符合它们意愿的全球体系。

可以预见的是，新加坡被要求选边站的压力会不断增加，但陈振声提醒，选边站就意味着靠边站。

他指出，新加坡不能指望其他国家同情或施舍我们，新加坡必须具备实力，拥有能够创造附加值的主张和视角，才能让他人认真对待，愿意与我们合作，将我们视为负责任、可靠且值得信赖的伙伴。

陈振声说：“无论其他国家是否认同我们，我们都必须与世界保持紧密联系，深入了解大国与其他国家如何互动，不仅要了解它们做什么，更重要的是弄清楚它们为何这样做。唯有如此，我们才能提出让新加坡成为受青睐合作伙伴的主张。”

不过，他也强调，新加坡既无法也不应试图满足其他国家向我们提出的每一项要求，但必须提供替代方案，让他人愿意与新加坡合作。

面对科技颠覆、地缘政治紧张、供应链和地理位置“武器化”所带来的挑战，陈振声指出，我国经济最近在逆风中仍旧取得强劲增长，关键在于能否继续保持强劲势头，继续为新加坡人创造高薪且优质的就业岗位，保障我国经济的未来。

他说，当务之急是继续推动市场和供应链的多元化，确保不受制于任何单一来源。新加坡所打造的诸多竞争优势如政治稳定、政策执行一贯性及法治，在动荡的世界中将变得愈发重要。

我国应更多依赖跨国企业或本土企业而展开国会辩论 是伪命题

陈振声在发言时也不点名地反驳工人党日前在国会提出、题为“创造惠及全民的未来经济”的动议。

他指出，围绕新加坡应该更多依赖跨国企业还是本土企业而展开的国会辩论，其实是个伪命题。本土企业和跨国企业密切合作、相互强化，形成一个一体化系统，使新加坡能够在全球市场上具备竞争力。“真正的竞赛，是在新加坡和世界其他地区之间，而不是在本土企业和跨国企业之间。”

陈振声也说，他能够理解人们对生活费上涨，以及工作被科技颠覆的担忧。“虽然社理会消费券等措施能即时纾困，但最好的解方，仍是推动经济持续增长，并让所有人的实际收入得以提高。”

他强调，政府会继续竭尽所能汇聚资源，帮助新加坡人提升能力，为自己和家人谋取最大福利。

他还说，社会团结仍是新加坡成功的基石，希望人们能够对网络上的虚假或恶意信息保持批判眼光，并将新加坡的利益放在首位。

除了传统的种族与宗教以外，本地也出现了贫富差距、新老移民融合、以及不同社会诉求等新断层线。陈振声希望人们所持的不同观点，不会导致社会分裂。

他在马来语发言中也回顾了马来社群过去10年所取得的成就，并在华语发言中重申对年长者“老有所养”，帮助他们“老有所为”的承诺。

负责丹戎巴葛区事务的国会议员符策翔则在欢迎词中，向居民汇报丹戎巴葛坊振兴计划的进展，以及史波蒂斯兀园（Spottiswoode Park）参与式预算试验项目的情况。他也宣布，会在中峇鲁成保路10号设立社区青年中心，以及在丹戎巴葛民众俱乐部和丹戎巴葛地铁站之间，兴建有盖走道。