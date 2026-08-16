丈夫突然离世、3岁儿子罹患白血病，接连的变故让本来就不宽裕的家庭几度陷入困境。不过，翁美蓉没有放弃，也一次次得到善意相助，带着四个孩子一步步、慢慢走过难关。

回顾这些年的经历，翁美蓉（42岁，快餐店员工）言谈间少有怨天尤人，更多的是乐观直爽。她小学六年级辍学，当过各种零工，后来结婚生下四个孩子，与丈夫靠打散工维持生计。

儿子3岁时确诊白血病，打破一家人原本平静的生活。面对高昂的医疗费用，他们没有放弃为孩子治疗：“为了救他，我倾家荡产都可以。只要他有一天的生命，我们就会拼下去。”

翁美蓉后来辞去工作，在医院贴身照顾儿子，丈夫则留在家中照料其他孩子，大女儿也一度长期休学，在家帮忙照顾弟弟妹妹。夫妻俩积蓄不多，收入中断后，家庭很快陷入困境。

2017年，一家人聚在一起庆祝生日。（受访者提供）

历经几年治疗，儿子病情好转，生活刚露曙光，丈夫却因脑血管爆裂意外猝逝。她记得那是元宵节前后，她进家门后发现丈夫躺在厕所里：“我整个人傻掉了。但事实摆在眼前，我必须接受。孩子们要走的路还很长。”

她描述，家中当时连办理后事的钱也没有，殡葬业者伸出援手，社会贤达也陆续送来物资和现金，帮助他们渡过难关。

翁美蓉后来重返咖啡店打工，将孩子们送到全欣社会服务旗下的学生托管中心（Allkin Student Academy）。这让她每天在外奔波一天后，不必再为孩子放学后无人照顾和功课问题操心，也让这个一度失去生活重心的家庭，逐渐恢复较稳定的日常。

如今，翁美蓉最牵挂的孩子们终于渐渐长大。21岁的大女儿从工艺教育学院毕业后，即将踏入社会工作；最小的女儿升上中学后，也从学生托管中心“毕业”，但还继续回去中心，为其他孩子辅导功课。

回想这些年的经历，翁美蓉说，一家人一路走来，得到过不少人的帮助。如今看着孩子们一个个长大，她最感到欣慰的是，他们都懂事、懂得做人，也开始学会靠自己的双手过日子。