疑不满年幼小女孩被摸头，一名男子在咖啡店拉拽并推倒摊主的年长父亲，导致后者背部受伤。摊主事后在网上公开电眼画面，要找涉事男子为父亲讨回公道。

本地老字号“美樱云吞面”（Bei-Ing Wanton Noodle）摊主于星期六（8月15日）在脸书上传一段电眼画面，指其70多岁父亲同一天在咖啡店遭一名男顾客推倒受伤，令全家人感到忿忿不平。

根据视频，这起事件发生于星期六下午4时37分，地点在马林百列乐斯广场（Roxy Square）购物中心的一间咖啡店。

当时，摊主的父亲正缓缓从桌子之间的通道走过，他边走边扶着桌子支撑身体，看似行动不便。

小女孩和一对男女正在用餐，男子这时起身离开点餐或取餐。摊主的父亲经过小女孩身旁时，伸手轻摸了摸后者的头。一旁的女子见状叫住摊主父亲，男子也迅速折返，情绪激动地指着老人家质问。

摊主指出，父亲经过小女孩时伸手摸了摸她的头部。（取自美樱云吞面脸书）

男子跟着拉拽摊主父亲的左手，一把将他推倒，突如其来的举动惊动在场食客。女子随后抱起女童安抚。

摊主在贴文中说，父亲的腿部和髋部受过伤，事发后曾向男子解释，家人见父亲倒地后也立即上前把他扶起。

摊主说，虽然男子事后曾坐下向父亲道歉并请喝饮料，但父亲事后却感觉背部疼痛不已，一杯饮料或一个道歉根本不足以弥补对方的过失。家人公开视频，希望确认涉案男子身份，为父亲讨回公道。

“我们不希望任何人去骚扰或与他对质，只是希望还原真相，让这件事得到妥善处理。”

贴文发布后引发网民热烈讨论，不少人谴责男子反应过度，不该动手推人。事件也引来本地艺人留言，演员叶荣耀（Noah Yap）指出对男子的行为感到震惊与恶心；演员陈罗密欧也指暴力绝非解决之道，希望涉事者承担责任。

针对部分网民说，父亲不该乱摸小女孩头部的说法，摊主说，父亲或许打扰到这家人，但对方没必要为此动粗。

不少网民呼吁业者报警处理。据了解，摊主目前尚未报警。

《联合早报》正在向“美樱云吞面”摊主了解更多详情。