一辆垃圾回收车运载的回收物品起火燃烧，司机发现后将着火物品卸在组屋楼下，惊动民防部队到场救援。

根据网民“_brotherbearrr”在社交媒体TikTok上发布的视频，一堆包括纸皮和旧衣物的回收物品被卸在组屋楼下的马路上，不仅冒出火光，还升起阵阵白烟。不远处停着一辆蓝色的回收车，相信就是早前运载回收物品的车辆。

虽然贴文未说明具体事发时间和地点，但根据周围环境推断，事发处相信是文礼通道（Boon Lay Drive）第181A座组屋楼下。

从视频视角来看，拍摄者相信是附近单位的居民，从厨房目睹事发经过。一辆消防车接到消息后不久赶抵现场，至少三名消防员随即展开救援：一人使用水管喷水，另外两人则拿长棍拨开起火的杂物堆。此外，现场也有公众手持水管协助灭火。

画面显示，拍摄者当时也从自家厨房接出水管，顺着窗户向楼下的起火点喷水，不少公众也在周边围观。

据了解，涉事回收车相信隶属于回收业者欧绿保—华与华公司（ALBA W&H Smart City）。

《联合早报》已就此事向发布视频的网民、新加坡民防部队，以及相关业者了解更多详情。