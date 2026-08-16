科技与人工智能正在改变就业市场。为此，回教社会发展理事会推出Ready@Work计划，帮助马来回教社群提升人工智能相关技能，做好职场准备。

回教社理会（Yayasan MENDAKI）星期六（8月15日）发文告说，Ready@Work计划属于“MENDAKI 2030工作计划”的一部分，主要通过职业指导、技能培训和就业支持，协助马来回教社群应对职业转型，适应未来经济的需求。

回教社理会与业界伙伴合作，为不同群体设计四条路径，分别针对21岁至28岁的青年与职场新人、35岁及以上的专业人士与中途转业者、21岁及以上求职或重反职场者，以及21岁及以上重返职场的女性。

参与者将通过“3Cs”框架获得支持，即明确职业方向（Career Clarity）、积累职业资本（Career Capital）与拓展职业机会（Career Access）。

具体而言，“明确职业方向”提供个性化职业辅导和行业对话；“积累职业资本”提供数码与就业技能培训及行业认证；“拓展职业机会”则通过职业讲座和招聘会，协助参与者与增长型行业的雇主建立联系。

与此同时，回教社理会也与新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）签署为期三年的谅解备忘录，旨在为马来回教社群扩大实用人工智能技能、行业接触及职业准备方面的资源。

这项合作预计惠及超过1000名青年、应届毕业生、求职者、中途转业者及重返职场者。

根据备忘录，双方也将共同探讨多项合作计划，包括实习机会、职业招聘会等，并进一步探索人工智能素养培训、领导力发展、终身学习等相关项目，以鼓励持续进修与技能更新。

此外，双方将培训约120名人工智能高级培训师（AI Master Trainers）。这些培训师将作为社区推动者，引导和鼓励更多人接纳新兴科技，并在社群中建立对人工智能的认知与信心。