涉嫌在各类诈骗案中充当钱骡，20名男女遭警方逮捕，将在下个星期陆续被控上庭。

新加坡警察部队星期天（8月16日）发文告说，落网17男三女的年龄介于16岁至64岁，他们被指参与各种诈骗，包括冒充政府官员、求职、电子商务、投资、网络爱情和性服务骗局等。

这20名诈骗案钱骡将在下个星期一至星期五（17日至21日）被控上法庭，罪名包括教唆诈骗、协助他人保留犯罪所得、教唆非法访问电脑资料，以及非法提供付费电话卡（postpaid SIM card）等。

调查显示，他们涉嫌交出或出售个人银行户头，协助接收或转账从受害人获取的资金，让犯罪团伙进行洗钱活动。其中，有人涉嫌欺骗银行开设新户头，再将网银资料交给陌生人；也有人被指泄露Singpass户头信息，让犯罪团伙冒用开设银行户头；也有一人为了金钱利益协助犯罪团伙注册电话卡。

文告指出，获取他人犯罪所得利益的罪名若成立，违例者可被判坐牢最长10年，或罚款，或两者兼施。协助他人保留犯罪利益或欺诈一旦罪成，则可分别被判坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施。

警方强调，将严正看待这类罪行，会毫不犹豫将涉案者绳之以法。诈骗案钱骡可被判处酌情鞭刑，最多可鞭12下；诈骗团伙成员及招募者，则须强制鞭刑至少六下，最高可达24下。

警方提醒，公众若想知道更多诈骗信息，可拨打ScamShield防诈骗热线1799或上网（www.scamshield.gov.sg）了解。公众若掌握涉及诈骗的信息，可通过警方热线1800-255-0000，或www.police.gov.sg/i-witness举报。所有信息将严格保密。