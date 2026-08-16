疑不满顾客取消订单，两名TikTok女直播主面对镜头怒飙脏话，还点名诅咒“去外面给车撞”“把我的衰运传给你们”，骂足11分钟，行径遭网民抨击。

日前有网民在Reddit论坛发文，指用户名为“vedawinfam”的两名女直播主星期五（8月14日）在TikTok直播卖聚宝盆，其间疑因有顾客要取消订单，遭两人爆粗辱骂。

“我平时有买水晶的习惯，那天就刚好点进去看行情，结果听到她们不断飙脏话，还诅咒人家，真的太疯狂了。”

根据贴文附带的视频，两名女子情绪激动，面对镜头狂飙脏话，不仅数次点名相信是取消订单的顾客，甚至诅咒对方“去外面给车撞”。

其中一女在视频中称她喊到失声，搭档则抱病直播，却遭无视规则的顾客取消订单，因而深感愤怒。“你抢货抢到很爽哦？然后现在很多人都放弃了，走了（离开直播间），你才来跟我取消？我们已经定好规则了，你不要买，就不要下单！”

她接着声称要找出顾客的照片，还怒说“我发自内心诅咒你”，并展开手臂作势，称要“隔空把衰运传给你们”，其间还不断爆粗，过程长达11分钟。

针对直播主的行为，网民反应两极化，有人指顾客下单后就需认购，即使下单后反悔，也该尽早通知，而非等到直播接近尾声才取消，有者则认为直播主的用词粗俗，有伤风化。

有人就指出：“用的尽是低级粗俗的语言，要卖货又不允许人家取消订单？蛮不讲理的。”

《新明日报》记者通过WhatsApp、IG、TikTok等平台联系直播主了解情况，但至截稿未有回复。