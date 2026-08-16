榴梿季短暂暂停近一个月后，如今又迎小旺季，榴梿商称这次是全年品质最好，但估计只会持续到月底。

位于实龙岗路上段1001号的利陞榴梿王老板谢伟倡 （47岁）受访时说，早前由于气候转变，影响结果，进入短暂一个月的榴梿淡季，不过这周又迎来丰收。

他指，来自文冬魔鬼山的榴梿产量高，因为雨量少，所结的果实干包、绵密，可说是今年来品质最好的一批。

“若是气候维持，这次榴梿季可持续到8月底或9月头，全看天气变化。”

位于裕廊31街的榴步Hojiak Durian负责人施小姐（47岁，负责人）说，他们的黑金猫山王也来自彭亨州，这周开始产量变多，品质也算好。“需要观察接下来的榴梿品质稳不稳定。”

HHH Fruit Trading福海发生果贸易负责人郑先生（41岁）也指，这次榴梿小旺季的产量虽然不像6月这么多，不过确实发现这次的榴梿品质非常好。

“上次旺季的榴梿产量高，每天进货2000多公斤，但品质没那么理想，有些比较软，有些没熟透，这次产量不如上次的，不过果实成熟得刚好。”

完整报道，请翻阅2026年8月16日的《新明日报》。