指朋友借钱不还，60岁阿叔拿刀子恐吓70岁友人，还将对方推倒按压在地，被判坐牢10周。

这起事件发生在今年3月31日早上9时20分，地点在马西岭路第136座组屋附近的凉亭。

被告马伟宏（60岁，译音）面对动粗、刑事恐吓，以及持有攻击性武器等三项控状。他承认其中一项，其余控状交由法官下判时一并考虑。

受害者是一名70岁的男子，他是被告的朋友。

案发当天早上9时，被告与受害者因债务发生争执。被告声称受害者欠钱，见对方拒不偿还，便特地回家拿了一把刀刃长21公分的刀子折返凉亭，一边亮出刀子，一边恐吓受害者还钱。

被告随后将刀子插在裤头离开，但20分钟后他又折返回凉亭，继续逼迫受害者还钱。

见受害者仍不肯妥协，被告拔出刀子在受害者面前挥舞，随后一把掐住受害者的脖子并推他，导致坐在椅子上的受害者往后摔倒。

被告之后将受害者压在地上好几秒，起身后又在受害者面前挥舞刀子。

所幸此时一名路人经过，成功说服被告冷静下来。警方在赶到现场后逮捕被告。

控方陈词时指出，被告特地回家取刀，显示他的行为具有一定程度预谋，因此请求法官判处被告坐牢10周至12周。

被告自行求情时说，他是因受害者执意不还钱，一时被激怒才冲动犯案。他表示对自己的罪行深感愧疚，恳求法官给予他改过自新的机会。