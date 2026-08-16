肾衰竭、心力衰竭或肝衰竭等复杂器官衰竭情况的患者，出院后面临较高的再次入院风险。黄廷方综合医院推出本地首个针对这些患者的出院后随访计划，由退休护士和受训社区志愿者走入患者家中，持续跟进患者的情况，降低他们再次入院的风险。

“关怀联系站”（Care Connect Hub）计划将在2026年至2028年展开，为期两年，预计覆盖西部地区约1000名高危患者。

医院指出，在一年内再次入院的3252名患者中，68%是在出院后60天内经历非计划再入院。这也就是说，对许多患者而言，出院不是终点，反而往往是风险开始增加的阶段。

计划目前只针对器官衰竭患者；与其他病症相比，器官衰竭属于慢性疾病晚期阶段，在从医院回到社区的过渡期间，病情尤其容易恶化。

“关怀联系站”正是为了填补这一缺口。通过计划，经验丰富的退休护士将担任“关怀联系员”（Care Connectors），负责联系患者，筛查他们面对的风险、解答药物及复诊方面的问题，并协助他们联系合适的社区资源。

另外，25名来自爱心服务中心（Loving Heart）的志愿者将担任“社区关怀员”（Community Carers）。他们经过三天的专门培训后，会定期上门探访患者，提供量血压、检查及提醒服药、鼓励复诊等支持。

若发现患者出现“危险信号”，社区关怀员会及时通知医院医护团队进一步跟进。

医院过去针对200人展开的试验显示，结构化的出院后随访能帮助及早发现患者的种种需求，并将患者出院后60天内的再次入院率从40%降至31%。

这项计划获得裕廊保健基金支持。黄廷方综合医院未来也计划与西部地区更多活跃乐龄中心合作，并将这项服务扩大至其他群体。