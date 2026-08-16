今年是《新加坡信约》发表60周年。国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根指出，信约中的字句清晰表达我国选择成为一个多元种族与宗教，并彼此尊重的社会，而这样的选择，必须由每一代人不断重申与坚守。

尚穆根也是负责忠邦区事务的义顺集选区国会议员。他日前出席忠邦国庆晚宴，并于星期天（8月16日）在脸书发文说，他与约1600名来自不同种族、宗教与年龄层的居民，一同以四种官方语言宣读国家信约。他也以淡米尔语宣读信约，重温这段凝聚国家认同的重要文本。

他也在贴文中回顾信约的起源，指新加坡在1965年独立后，于1966年决定制定国家信约。信约由建国元勋拉惹勒南（S. Rajaratnam）草拟，历经多次修改后，第四版本于1966年8月获内阁批准，并沿用至今。

尚穆根说，信约中的“誓愿不分种族、言语、宗教，团结一致”等字句，经过慎重斟酌，在1960年代的新加坡具有深远意义，清晰表达我国选择建设一个多元种族与宗教、彼此尊重，且属于全体国人的社会。

他强调：“我们在1966年做出这样的选择，而每一代人都必须再次做出同样的选择。”

各区国庆活动展现凝聚力与多元文化

今年国庆期间，各选区也纷纷举办不同庆祝活动，展现社区凝聚力与多元文化特色。

多名议员在社交媒体分享与居民共庆的点滴，包括马林百列—布莱德岭集选区议员彭丽燕、马西岭—油池集选区议员任梓铭，以及主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈。

配合信约发表60周年，国家图书馆通过“《信天翁档案》：解密独立史”（The Albatross File: Singapore’s Independence Declassified）常设展，展出当年与草拟信约相关的珍贵历史文件，包括时任外交部长拉惹勒南及教育部长王邦文两位建国元勋往来的两封信。

其中一封信载有拉惹勒南的信约初稿，提出摒弃种族、语言与宗教差异，携手建设民主、平等社会的理念，为今日信约奠定基础。

展览从8月1日持续至12月31日。公众也可通过线上平台，浏览国家档案馆精选的照片、文件与口述历史资料，进一步了解信约的历史与由来。