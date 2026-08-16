捐血可获得“健康365”健康积分。这项奖励措施自6月底推出后，一个月内已有约1万名捐血者获得积分，其间整体捐血人数较去年同期增加1.2%。

卫生科学局与新加坡红十字会6月27日起，和保健促进局合作推出捐血积分奖励举措。符合资格的捐血者在捐血前得注册并使用“健康365”应用，每次成功捐血可获得200点健康积分，积分可用于兑换电子购物礼券或保费折扣。

卫生科学局发言人受询时指出，截至7月27日，共有1万2808人参与捐血，比去年同期增加1.2%。其中，约1万名符合资格的捐血者已获得健康积分。

这项奖励措施配合全国血液计划（National Blood Programme）成立80周年庆典。除健康积分外，当局还推出了“80献80”捐血马拉松，以及与韩国男团ENHYPEN合作，向成功捐血者送出限量照片卡。

此外，今年底前，百盛卡会员在人民协会举办的社区捐血活动中捐血，还可获得80点yuu积分。

发言人说：“我们会继续监测这些计划的效果，并探索进一步采取措施来巩固捐血者基础，确保为有需要的患者提供稳定且充足的血液供应。”

公众何惜丽（60岁，退休人士）是其中一名获得200点健康积分的捐血者。

她受访时说，自己约两年前开始捐血，至今已捐了六次。本月捐血后，她在“健康365”应用查看积分时，才发现通过捐血已获得200点健康积分。她平时也会通过运动、累计步数和记录睡眠来赚取健康积分，以往会用健康积分兑换超市礼券，如今也用来兑换终身健保保费折扣。

“这是一个惊喜，我觉得新措施可能在刚实施时会起到一些作用，因为会有更多人关注。但我觉得捐血是个人意愿，有没有奖励没有太大的影响。我有几个捐血的朋友已经捐了好多年，从来都没说要得到什么。”

红十字会网站显示，截至8月13日，血库库存中，A+型、B+型、O+型、O-型及AB-型血均维持在健康水平，AB+型与B-型血库存为中等水平，而A-型血库存则处于低水平。

据报道，每逢年底学校假期与节庆期间，血库存量往往会下滑，所有血型的库存可能减少多达两成。此外，旅游旺季也会影响捐血活动，因为从虫媒疾病风险地区旅游回国的公众，须暂停一段时间才能捐血。

当局近年来也通过多项措施鼓励捐血。今年1月2日起，首次捐血者年龄上限已从60岁提高至65岁。从2023年起，生活在有克雅二氏病（Creutzfeldt-Jakob Disease）地区的公众，如曾旅居英、法、爱尔兰等国的人，也能通过分离术捐赠成分血。