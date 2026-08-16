建国总理李光耀的一支钢笔在本地举行的拍卖会上，以46万1500元的价格成交。

本地网络拍卖行Hotlotz星期天（8月16日）结束的线上拍卖会中，一支刻有英文“SM Lee Kuan Yew”的银色万宝龙牌Meisterstuck钢笔竞标激烈，收到111次出价。

这支钢笔估价介于3万元至5万元。原定于晚上6时结束的拍卖会，在竞拍进入尾声阶段，因竞拍者争相交替竞价，竞标时间延长超过两小时；最后一小时内竞价翻了一倍，最终于8时零9分落槌，以46万1500元成交，价格包含30%的买家佣金。

根据拍卖行网站资料，这支925银材质的万宝龙牌Meisterstuck No. 146钢笔，配有金色装饰和18K金笔尖，钢笔笔帽上刻有“SM Lee Kuan Yew”字样，即“国务资政李光耀”。

李光耀自1990年11月卸任总理后开始担任国务资政，直至2004年。

这支钢笔原为李光耀所有，此前曾在2003年7月“李光耀家庭收藏品”的慈善拍卖会上以5万2000元售出，收藏家自购得后一直保存至今。

本地画家蔡名智于上月过世，他的画作《新加坡牛车水登婆街》在这次拍卖会上共收到58次出价，最终成交价为10万7900元，创下新加坡艺术家的拍卖纪录。（Hotlotz提供）

这次线上拍卖会还包括其他收藏品。于上月过世的本地画家蔡名智，1976年创作的绘画作品《新加坡牛车水登婆街》共收到58次出价，最终成交价为10万7900元。

这幅作品原先估价介于2万元至3万元，成交价创下新加坡艺术家作品的拍卖纪录。

此外，本地艺术家林子平书法《川流不息》以9100元成交，陈文希画作《长臂猿》以4万6800元成交。