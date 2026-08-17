“手冲咖啡的制作方法很多，每次手冲就像在做科学实验，最终的咖啡体验会因为制作程序不同而不同。不同的咖啡豆冲出来的口味也各异。”

25岁的张峻玮家在马来西亚柔佛，去年10月开始在新加坡当咖啡师。他在咖啡馆每周工作六天，每天早上7时30分就得从家出发，傍晚5时许下班，回到家已将近晚上8时。

“来回新柔两地，舟车劳顿，确实有点累，但这份工作让我有机会认识不同领域的人。他们会分享各行各业的知识和趣事，这种交流很有趣。”

张峻玮9岁那年，第一次看到美丽的咖啡拉花，觉得很新奇。长大后，他开始研究不同咖啡种类，逐渐发现原来自己对手冲咖啡情有独钟。

“手冲咖啡更注重香气和口感，咖啡体验的方式也很多，让人对这门艺术感到好奇。”

说手冲咖啡是艺术并不夸张。从咖啡豆来源、咖啡粉粗细、水温高低，到注水快慢，每一步都决定最终的味道层次。张峻玮就这样不断反复调试，不断精进咖啡手艺，还希望学会烘焙咖啡豆。

已对咖啡因产生“免疫”

咖啡师为顾客手冲咖啡时，通常会把部分咖啡倒在另一个杯子里试味，以把控品质。一口一口积少成多，张峻玮经常一天喝下的咖啡，分量至少有三杯。或许早已对咖啡因“免疫”，咖啡并没有让他晚上睡不着。

张峻玮工作时常喝手冲咖啡，休息时却偏爱一杯浓缩或冰黑咖啡。他对咖啡，自有总结：“好喝的咖啡，要层次分明，萃取刚好，苦不抢戏，酸不尖锐，回甘要干净。”

习惯喝香浓南洋咖啡的人未必喜欢手冲咖啡，但咖啡界有一说法：咖啡之间不较量，世上没有最好的咖啡，只是你还没找到适合自己的那一杯。

张峻玮认为，手冲咖啡更适合喜欢冒险和尝鲜的人。“如果独爱层次丰富的咖啡，手冲咖啡是绝佳选择。一杯看似简单的咖啡藏着很多元素，单是香气就有很多种芬芳等着你去辨别。”